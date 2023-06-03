مياه الشرب بالجيزة تطلق حملات للتوعية المائية بمختلف المناطق|شاهد

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تعزيز جهودها التوعوية والمجتمعية، بالتعاون مع كافة المؤسسات بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس ممدوح رسلان.

أوضح المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن الشركة تهدف إلى تعظيم الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على كل نقطة مياه وتجنب السلوكيات الخاطئة في التعامل مع المياه وشبكات الصرف الصحي من خلال تنفيذ برامج وأنشطة توعوية وتثقيفية متنوعة تتناسب مع مختلف فئات المجتمع المصري، مما يؤثر بالايجاب على استدامة الخدمات، نتيجة تعزيز ورفع ثقافة الوعي المائي للمواطنين.

وأشار رئيس مياه الجيزة، إلى قيام فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، بتنفيذ سلسلة من حملات التوعية المائية، بالتعاون مع محافظة الجيزة، شملت: قرى ابو غالب والمنصورية ونكلا وكفر حجازي بمنشأة القناطر، وأم خنان بالحوامدية، والمنوات بأبو النمرس، ويستكمل الفريق حملاته بقرى أبو رواش وبني مجدول بكرداسة، وقرى ميت رهينة وأبو حديد وأبو رجوان بالبدرشين.

فيما تطرقت أوجه التعاون مع مديرية الأوقاف بالجيزة، إلى تنفيذ ندوات توعوية بإدارات: الوراق وشمال ووسط والهرم وكرداسة، ويستهدف الفريق إدارات أوقاف أوسيم وبشتيل.

وتابع رئيس مياه الجيزة، أهمية حث الشباب على الحفاظ على المياه، لافتاً إلى عمل حملات توعوية بمراكز شباب منشأة القناطر والمشابك والبراجيل، وتُستكمل فعاليات الحملات التوعوية بمراكز شباب نزلة البطران والصفا وميت عقبة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

وشهدت كنيسة مار جرجس ببشتيل ندوة توعوية، تم خلالها توعية رواد الكنيسة بأهمية ترشيد المياه وضرورة المحافظة على شبكات الصرف الصحى، وتستمر تلك الحملات بكنائس: السيدة العذراء ومار يوحنا بحدائق الأهرام والملاك ميخائيل بكرداسة والملاك روفائيل بالبدرشين والعذراء والملاك بالوراق والسيدة العذراء بإمبابة.

وتجدر الإشارة إلى قيام فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بعقد لقاء مع واعظى وواعظات الأزهر الشريف بالجيزة؛ بهدف نشر رسالة الوعي المائي.

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