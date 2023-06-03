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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مستشار الإمام الأكبر: زيارة قرينة الرئيس الأمريكي للجامع الأزهر تعكس مكانته ودوره المحوري

نهلة الصعيدي تشارك
نهلة الصعيدي تشارك في زيارة قرينة الرئيس الأمريكي للازهر

شاركت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، ضمن الوفد الرسمي للأزهر الشريف لاستقبال جيل بايدن، قرينة الرئيس الأمريكي، في الجامع الأزهر الشريف.

قالت مستشار شيخ الأزهر إن زيارة قرينة الرئيس الأمريكي للجامع الأزهر تبرز مكانة الأزهر الحضارية على مر الأزمان، ودوره في إمداد الحضارة الإنسانية بالعلوم والمعارف، من خلال علمائه وشيوخه الذين أثروا الحياة الفكرية والإنسانية.

أضافت أن هذه الزيارة تعكس الدور المحوري للأزهر الشريف في القضايا العالمية، ودعوته إلى إشاعة المحبة والسلام بين شعوب الأرض.

من جانبها أعربت جل بايدن عن بالغ سعادتها بزيارتها لمصر والجامع الأزهر، وعن تقديرها لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وشكرها لقيادات الأزهر الشريف على حفاوة الاستقبال، مؤكدة أهمية دعم تعليم الشباب وتمكين المرأة، وضرورة تقارب الشعوب وتوطيد العلاقات بينها.

كان على رأس وفد الأزهر الشريف لاستقبال قرينة الرئيس الأمريكي الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.

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