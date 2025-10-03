قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقتل قيادي بارز في تنظيم "أنصار الإسلام" بغارة للتحالف الدولي في إدلب
موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري 2025-2026
سعر الذهب اليوم 3-10-2025
رضا عبدالعال: عماد النحاس لازم يرحل عن الأهلي والتعاقد مع مدرب أجنبي
غارات جوية وبحرية إسرائيلية مكثفة على غزة والصحة تحذر من انهيار المنظومة الطبية
موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في دوري نايل 2025-2026 والقنوات الناقلة
حكم أخذ الزوج شبكة زوجته بحجة أنه اشتراها بمال والده.. الإفتاء تجيب
مدينا هجوم مانشستر .. جوتيريش: استهداف دور العبادة "عمل شنيع"
زيلينسكي يحذر من “تقسيم أوروبا” وبوتين يتوعد برد قوي على تصاعد أزمة المسيّرات
كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة
سعر أغلي عيار ذهب اليوم 3-10-2025
أخبار العالم

غارات جوية وبحرية إسرائيلية مكثفة على غزة والصحة تحذر من انهيار المنظومة الطبية

غارات اسرائيلية على القطاع
غارات اسرائيلية على القطاع
القسم الخارجي

كثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، هجماتها الجوية والبحرية والمدفعية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة مدينة خان يونس جنوبًا، وأحياء في مدينة غزة، إضافة إلى مخيم النصيرات وسط القطاع، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الصحية مع نقص حاد في الطواقم الطبية المتخصصة شمال غزة.

ووفق مصادر فلسطينية، شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات متتالية على أحياء سكنية، بالتوازي مع استخدام عربات مفخخة (روبوتات) في مناطق مأهولة بخان يونس، فيما قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية الأحياء الغربية لمدينة غزة بشكل مكثف، وسط أحزمة نارية عنيفة من الطيران الحربي.

 كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية شمالي مخيم النصيرات بقصف متواصل، خلّف دمارًا واسعًا وأثار حالة من الذعر بين المدنيين.

وفي تصريحات تلفزيونية، اتهم الرائد محمود بصل، المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني، الجيش الإسرائيلي بارتكاب ما وصفه بـ"عمليات قصف ممنهجة تهدف إلى قتل أكبر عدد من المدنيين"، مؤكدًا أن الغارات تستهدف البنية التحتية ومقومات الحياة الأساسية داخل مدينة غزة.

على الصعيد الإنساني، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات شمال القطاع تعاني عجزًا حادًا في أطباء الجراحة، ما يعرقل إنقاذ مئات الجرحى الذين يصلون يوميًا جراء التصعيد. ودعت الوزارة المجتمع الدولي والهيئات الطبية إلى التدخل العاجل عبر إرسال وفود طبية أجنبية، مؤكدة أن الوضع الصحي يقترب من الانهيار الكامل إذا استمر النقص في الكوادر والإمدادات.

الهجمات الأخيرة تأتي في إطار حملة عسكرية متواصلة منذ أسابيع، خلّفت مئات الضحايا وأوضاعًا إنسانية كارثية في القطاع المحاصر، فيما يواصل المجتمع الدولي دعواته إلى وقف التصعيد وضمان حماية المدنيين.

خان يونس قوات الاحتلال الإسرائيلي الزوارق الحربية الإسرائيلية

