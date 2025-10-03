غارات جوية وبحرية إسرائيلية مكثفة على غزة والصحة تحذر من انهيار المنظومة الطبية

كثّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، هجماتها الجوية والبحرية والمدفعية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة مدينة خان يونس جنوبًا، وأحياء في مدينة غزة، إضافة إلى مخيم النصيرات وسط القطاع، في وقت تتفاقم فيه الأزمة الصحية مع نقص حاد في الطواقم الطبية المتخصصة شمال غزة.

ووفق مصادر فلسطينية، شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات متتالية على أحياء سكنية، بالتوازي مع استخدام عربات مفخخة (روبوتات) في مناطق مأهولة بخان يونس، فيما قصفت الزوارق الحربية الإسرائيلية الأحياء الغربية لمدينة غزة بشكل مكثف، وسط أحزمة نارية عنيفة من الطيران الحربي.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية شمالي مخيم النصيرات بقصف متواصل، خلّف دمارًا واسعًا وأثار حالة من الذعر بين المدنيين.

وفي تصريحات تلفزيونية، اتهم الرائد محمود بصل، المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني، الجيش الإسرائيلي بارتكاب ما وصفه بـ"عمليات قصف ممنهجة تهدف إلى قتل أكبر عدد من المدنيين"، مؤكدًا أن الغارات تستهدف البنية التحتية ومقومات الحياة الأساسية داخل مدينة غزة.

على الصعيد الإنساني، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات شمال القطاع تعاني عجزًا حادًا في أطباء الجراحة، ما يعرقل إنقاذ مئات الجرحى الذين يصلون يوميًا جراء التصعيد. ودعت الوزارة المجتمع الدولي والهيئات الطبية إلى التدخل العاجل عبر إرسال وفود طبية أجنبية، مؤكدة أن الوضع الصحي يقترب من الانهيار الكامل إذا استمر النقص في الكوادر والإمدادات.

الهجمات الأخيرة تأتي في إطار حملة عسكرية متواصلة منذ أسابيع، خلّفت مئات الضحايا وأوضاعًا إنسانية كارثية في القطاع المحاصر، فيما يواصل المجتمع الدولي دعواته إلى وقف التصعيد وضمان حماية المدنيين.