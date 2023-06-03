حزب المؤتمر يدعو لدعم صغار الصناع والمستثمرين وتقديم حوافز تشجيعية

نظم حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ اليوم ندوة لأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة للإشادة بحل مشكله الضرائب العقارية.

وقال المهندس هشام كمال رئيس لجنة الصناعه بحزب المؤتمر، أنه تم توفيق الأوضاع للضرائب العقارية وتذليل القيمة للمستثمرين داخل منطقة ١٠٠٠ مصنع ووصلت القيمة لأقل من ربع القيمه السابقه وكذلك تم تقسيطها علي ٦ اشهر،وتم تطبيقها علي ١٠١ حاله .

طالب رئيس لجنة الصناعه بحزب المؤتمر، بضرورة بدعم صغار الصناع والمستثمرين ، ووضع حوافز تشجيعية لهم .



وطالب المستثمرين المشاركين بالندوة ، والذين لم يستفيدو من الوضع بتطبيق الوضع السابق والمساواة بالمثل مثل ١٠١ حالة.

كما وجه المستثمرين الشكر لحزب المؤتمر علي مساعدتهم لحل هذه المشكلة.

وقال هشام الحموي ممثل وزارة المالية انه تم تقديم ٦٣ الف طلب تم انهاء ٥٥ الف طلب منها ، على نحو يُساعد فى سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، واستقرار المراكز الضريبية للممولين وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى توفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة، والنظام الضريبي يعمل لصالح المواطن.

وأضاف الحموي ، ان هناك تطويرًا مستمرًا فى آليات عمل لجان إنهاء المنازعات الضريبية على النحو الذى حدده القانون، لافتًا إلى أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية ملتزمة بحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، والعمل على تقليل مدة نظر النزاع وتحقيق العدالة الضريبية؛ بما يساعد في إرساء دعائم الحوكمة والشفافية والنزاهة وتوحيد مبادئ التقييم؛ سعيًا إلى منظومة ضريبية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمار.



ومن جانبها وجهت النائبة حنان عوض عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر، الشكر لوزير المالية، علي ما تبذله من جهود لحل مشاكل المستثمرين، وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة.



وشارك في الندوة هشام الحموي ،ممثل عن وزير المالية، و إيناس مصطفي رئيس اللجنة الأولي بالقاهرة للمناسبات الضريبية، الدكتور إبراهيم سيد مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، والدكتورة فيدا فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية.

وبحضور الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور مجدي مرشد نائب رئيس الحزب ، والنائب اللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ واللواء رضا فرحات نائب رئيس الحزب، والنائب احمد عمران نائب رئيس الحزب وأحمد خالد نائب رئيس الحزب ، والدكتورة حنان عوض عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر ، ومحمد رمضان المستشار السياسي للحزب ، عبد العزير بليغ مساعد رئيس الحزب، وعدد من قيادات الامانة المركزية وعدد من امناء المحافظات عبر تطبيق الزووم.