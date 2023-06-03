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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول إيجابي بين باريس سان جيرمان وكليرمون في الدوري الفرنسي

صدى البلد

انتهى الشوط الأول بين فريقي باريس سان جيرمان وكليرمون فوت 63، بالتعادل الإيجابي بينهما بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الفرنسي.

وجاء هدفي باريس سان جيرمان عن طريق راموس في الدقيقة 16، ثم مبابي من ركلة جزاء في الدقيقة 21.

بينما جاء هدفي كليرمون عن طريق يوهان جاستيان في الدقيقة 24، مهدي زفان في الدقيقة 45+1.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما 

خط الدفاع: راموس - حكيمي - بيتشيابو - دانيلو

خط الوسط: فيراتي - فيريرا - وان إيمري

خط الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي - إيكتيكي

وكان فريق باريس سان جيرمان قد توج ببطولة الدوري الفرنسي قبل جولة من نهاية المسابقة للموسم الجاري.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 85 نقطة، بينما يأتي فريق كليرمون فوت في المركز الثامن برصيد 56 نقطة.

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