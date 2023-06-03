مهند شعبان يحقق ذهبية كأس العالم للخماسي الحديث ويتأهل إلى أولمبياد باريس



توج مهند شعبان لاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث بذهبية منافسات كأس العالم والتي تستضيفها تركيا خلال الفترة من 30 مايو حتى 4 يونيو.

وحقق مهند 1496 نقطة متفوقا على الإنجليزي جوزيف تشونج بطل أولمبياد طوكيو صاحب المركز الثاني والذي حقق 1494 نقطة ليضمن تأهله إلى اولمبياد باريس، حيث يتأهل صاحب المركز الأول بنهائي كأس العالم مباشرة الى اولمبياد باريس 2024.

وكان مهند قد احتل المركز الأول في نصف النهائي الأول برصيد 250 نقطة.

ويخوض المنتخب المصري نهائي كأس العالم للخماسي الحديث بالستة لاعبين الذين تأهلوا من التصنيف النهائي لمراحل كأس العالم بوقوعهم ضمن أفضل 36 لاعبًا في تصنيف كأس العالم

وضمت قائمة السيدات هايدي عادل القائمة وملك اسماعيل وسلمي أيمن.

فيما ضمت قائمة الرجال: مهند شعبان، ومحمد الجندي و معتز وائل، فيما أعلن أحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو عن انسحابه من البطولة بسبب الإصابة.

كما يخوض الثنائي أميرة قنديل وإسلام حامد منافسات التتابع المختلط.

وعلي مستوي الفرق تأهل 12 منتخبًا لنهائي كأس العالم بانقرة حيث تأهل كل من: المكسيك برصيد 165 نقطة وبريطانيا برصيد 159 نقطة وفرنسا برصيد 148 نقطة وكوريا برصيد 148 والمانيا برصيد 138 نقطة ومصر برصيد 125 نقطة والصين برصيد 123 نقطة وبولندا برصيد 84 نقطة وتركيا البلد المضيف برصيد 60 نقطة والتشيك برصيد 44 نقطة والمجر برصيد 42 نقطة وكازاجستان برصيد 40 نقطة.