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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مختار مختار: أثق في شوبير لحراسة مرمى الأهلي.. وهذه نصيحتي للاعبين

صدى البلد

قال مختار مختار نجم النادي الأهلي السابق أنه يثق فى مصطفى شوبير حارس مرمي الأحمر قبل مواجهة الوداد فى نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامة مباراة الذهاب اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي.

وأضاف مختار مختار فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" أثق فى مصطفى شوبير حارس مرمي الأهلي فى مباراة اليوم فى نهائى دورى أبطال أفريقيا ، وكنت أطالب بأن جميع اللاعبين يكونوا لديهم فرص فى المشاركة من أجل اكتساب الثقة.

وأضاف مختار:" نصيحتي أن لاعبي الأهلي تلعب كمجموعة واحدة ويكون هناك ثقة فى أنفسهم وحفاظ على مرماهم من عدم تسجيل أى أهداف.

الأهلى مختار مختار دوري ابطال افريقيا

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