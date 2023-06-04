ذا روك ينضم للجزء الأخير من سلسلة أفلام Fast And Furious

تستمر الرحلة الأخيرة لسلسلة Fast and Furious لفترة أطول قليلاً، حيث شارك النجم دواني جونسون المعروف بالصخرة منشورًا على تويتر يكشف عن فيلم آخر سيصل إلى دور العرض قبل النهاية السريعة.

يقول منشور ذا روك على تويتر إن شخصيته هوبز ستعود إلى ملحمة سباقات الشوارع، وسيكون في الفيلم الأخير المعروف بشكل غير رسمي باسم Fast X Part II.

وتشير صياغة منشوره إلى أن الفيلم سيكون في نفس السياق مثل Hobbs & Shaw، من الناحية الفنية جزء من عالم Fast and Furious ولكن لا يركز على فريق التمثيل الأساسي.

في مقطع فيديو تمت مشاركته مع منشور تويت ، يقول جونسون "يتصادم Dante و Hobbs" لذلك يجب أن يكون هناك ارتباط بارز بالقصة الحالية، وللتذكير، دانتي هو الشرير الأساسي في Fast X ، الذي يلعبه جيسون موموا.

في ذات السياق وجه ذا روك انتقادات حادة لمنشور فان ديزل على انستاجرام من عام 2021، والذي قال فيه علنًا طلبت من جونسون "تحقيق مصيرك" من خلال العودة إلى سلسلة الأفلام الشهيرة، وكانت إجابته مرة أخرى لا، ولكن كما رأينا في جميع الأفلام العشرة الماضية.

لم تظهر قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت شيئًا وشيكًا لجونسون أو ديزل، لذلك لا يوجد جدول زمني لموعد وصول أي من الفيلمين إلى دور السينما.