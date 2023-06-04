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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روجينا تنشر صورة جديدة من حفل تكريمها عن مسلسل ستهم

صدى البلد

شاركت الفنانة روجينا متابعيها صور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت روجينا بإطلالة جذابة أنيقة، مرتدية فستان باللون الأخضر، كما اعتمدت على الماكياج الصاخب الذي أبرز جمال ملامحها.

وكرم المجلس القومي للمرأة عددا من المسلسلات التي ناقشت قضايا المرأة في حفل دراما رمضان.

 

من بين المسلسلات التي كرم المجلس صناعها الهرشة السابعة وقد تم تكريم النجمة أمينة خليل والكاتبة مريم ناعوم ومخرج العمل كريم الشرقاوي.

كما كرم المجلس مسلسل ستهم وتكريم النجمة روجينا بطلة العمل ومؤلف العمل ناصر عبد الرحمن ومخرج العمل رؤوف عبد العزيز.

 

كما كرم المجلس مسلسل جميلة وتعذر حضور نجمة العمل ريهام حجاج وتسلم الجائزة نيابة عن المؤلف ابراهيم عيسي زوجته وكرم المجلس المخرج سامح عبد العزيز.

وقام مرصد الدراما بالمجلس القومي للمرأة بتقييم الأعمال الرمضانية ورصد الأعمال التى  حملت على عاتقها صالح المرأة المصرية، وذلك بحضور لفيف من الفنانات والمنتجين والمخرجين والمؤلفين إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وعضوات وأعضاء المجلس.

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