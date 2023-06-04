بشرى تثير الجدل في أحدث ظهور لها على إنستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة بشرى، صورة جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت من لوكيشن التصوير، بكاب وملابس رياضية مريحة باللون الوردي، ونضارة شمسية تخفي ملامح وجهها.

طلاق بشرى

علقت الفنانة بشرى، على خبر طلاقها من زوجها سالم هيكل.

وقالت بشرى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، "نعم، الطلاق تم منذ فترة بمنتهى الود والاحترام والتفاهم، ونحن مازلنا صديقين".

وأكدت بشرى "هذا أمر شخصى، لا أقبل من أحد التدخل فيه؛ لأنه لا يخص أحدا سوى أسرتى وأسرته".

بشرى وطليقها

كان قد فاجأ رجل الاعمال سالم، زوجته الفنانة بشرى، خلال حلولهما ضيوفا مع الإعلامية مني الشاذلي، في حوار سابقا، بهدية عيد الحب، وكانت عبارة عن ورد وخاتم وجواب غرامي، وقرأت بشرى الجواب أمام الجمهور، والذي عبر فيه سالم عن حبه الشديد لها، وأنه سيظل بجانبها طيلة العمر.

وكشف سالم أنه اعترف لبشرى بحبه لها في سن الـ 13، وقال أصبحنا سويا حتى عمر 16 سنة، وحينها قالت له بشرى أنها تعاني من مشكلة في القلب، وأن هذه المشكله ستمنعها من الزوج به وتتركه.

وأضاف رجل الأعمال سالم هيكل خلال لقاء سابق في برنامج «معكم منى الشاذلي»: «علمت أنها في الساحل، فذهبت لها سريعًا مع ابن عمى وتفاجأت أنها مع أحد أقاربي وقالت لى باركولنا احنا قرينا الفاتحة، ولم يمر اليوم إلا وقد قرأت فاتحة أنا أيضا».