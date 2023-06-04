علق مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق والأهلي على افتتاح فرع النادي فى التجمع الخامس وعدم دعوته للحضور ضمن نجوم الأهلي السابقين.

أول تعليق من مجدي عبدالغني بعد عدم حضوره افتتاح فرع الأهلي

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق فى تصريحات عبر برنامجه التليفزيوني:" تاريخي كبير مع النادي الأهلي ولن ينسي ، وهذا تاريخ خلاص تم تسجيله.

وأضاف:" كل فخر يقوم به النادي الأهلي يعود على جميع أبنائه ونفرح به ونسعد أيضا ولكن تاريخي بالطبع لا يمحي.

الأهلي يفتتح الفرع الرابع



وقال الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إن هذا الفرع يحمل رقم «4» بعد الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد، ولن يكون الأخير.

وأضاف أن الأهلي قيمة تاريخية ووطنية ورياضية منذ نشأته عام 1907، وبمساندة أعضائه وجماهيره وكل المحبين سوف يظل بإذن الله رقم واحد، وأعظم نادٍ في الكون.

وأشار إلى أنه مثلما يحرص النادي على دوره الرياضي والتربوي والاجتماعي لم ينسَ أبدًا دوره تجاه بلده بمشاركته في المجالات التنموية والإعمار وتوفير فرص العمل.

ووجه رئيس الأهلي الشكر إلى مؤسسات الدولة وقياداتها على دعمها ومساندتها للكيانات الناجحة سواء كانت رياضية أو غير رياضية.

وردد في ختام حديثه: «النادي الأهلي.. تاريخ.. مبادئ.. تطوير».