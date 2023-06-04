الفريق أسامة ربيع: السفينة المعطلة بقناة السويس ستتحرك خلال ساعة

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، آخر تطورات إتمام عملية قطر ناقلة البترول SEAVIGOUR والتي تعطلت ماكيناتها خلال عبور القناة، ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من روسيا ومتجهة إلى الصين، مؤكدًا أن الموقف حاليًا تحت السيطرة.

وأضاف ربيع، خلال تصريحات لـ القاهرة الإخبارية: ستتحرك المركب خلال أقل من ساعة وستصل إلى الكيلو 17، وبالتالي يمكن تحريك المراكب الموجودة خلفها، موضحًا: أنه لا توجد أي صعوبات حاليًا.

وكان قد صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأنه تم الدفع بثلاث قاطرات لإتمام عملية قطر ناقلة البترول SEAVIGOUR والتي تعطلت ماكيناتها خلال عبور القناة، ضمن قافلة الشمال في رحلتها قادمة من روسيا ومتجهة إلى الصين.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه بمجرد تلقي مركز مراقبة الملاحة الرئيسي الإخطار بحدوث عطل في ماكينات الناقلة في الكيلو متر 12 ترقيم قناة، تم الدفع على الفور بـ 3 قاطرات شملت كلا من قاطرة الإنقاذ بورسعيد بقوة شد 95 طنا، والقاطرة بورسعيد 2، والقاطرة بورسعيد 3.