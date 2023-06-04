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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أثق به.. حتحوت يدعم هذا اللاعب في تشكيل الأهلي بنهائي إفريقيا

صدى البلد

كشف الإعلامي الرياضي هاني حتحوت، عن رأيه في حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير، بعد تأكد غياب محمد الشناوي عن لقاء الذهاب اليوم بنهائي إفريقيا.

وقال: "أثق بشكل كبير في مصطفى شوبير بسبب شخصية اللاعب وأدائه في المباريات الماضية".

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.

تشكيل الأهلي المتوقع 

حراسة المرمى: مصطفى شوبير (مفاجأة التشكيل).

الدفاع: على معلول - محمد عبدالمنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات - كهربا - بيرسي تاو.

الأهلى الوداد المغربي مباراة الأهلي والوداد نهائى دورى أبطال إفريقيا

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