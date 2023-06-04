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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيري عادل تبدأ تصوير أولى مشاهد فيلم "أصل الحكاية"

صدى البلد

بدأت الفنانة شيرى عادل أمس تصوير أولى مشاهدها بفيلم “أصل الحكاية”  إخراج محمد أمين استعداد لعرضه الفترة المقبلة.

ونشرت شيرى عادل صورة من كواليس التصوير عبر حسابها بتطبيق انستجرام.

كشفت الفنانة شيري عادل عن بعض تفاصيل حياتها الشخصية بعد زواجها من الفنان طارق صبري وذلك خلال تواجدها وزوجها فى برنامج “صدى الملاعب” للإعلامي مصطفى الاغا. 

وقالت شيرى عادل : اخر مرة بكيت فيه كانت بسبب زوجى طارق صبرى، وكنت ارغب فى ان أكون طبييبة إذا ما كنت ممثلة. 

وأوضحت شيرى عادل : فكرة ترتيب الأسماء تفرق معها كثيرا وأن النص أساس نجاح أي عمل، وأوضحت أنها لا تعتبر نفسها نجمة شباك. 

وأشارت شيرى عادل : انا شخصية غيورة جدا وأرى أن الحب أساس الزواج ودائما ما تستشير والدتها في قراراتها الشخصية وزوجها أيضا.

شيرى عادل 

حرصت الفنانة شيري عادل، علي مشاركة متابعيها صوراً جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت شيري عادل ، بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأبيض.

وظهرت شيري عادل بجانب زوجها  الفنان طارق صبري فى جزر المالديف فى لحظة رومانسية.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا.

شيري عادل شاركت فى رمضان 2023، بالمسلسل الإذاعي "صلاح التلميذ" وبث على راديو النيل وشارك فى بطولة العمل كل من أكرم حسني، عمرو عبدالعزيز، مصطفى غريب، إبرام سمير.

 

 

الفنانة شيرى عادل الفنان طارق صبري اعمال شيري عادل اطلالات شيري عادل

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