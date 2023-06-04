زلزال عنيف يضرب جزرا إيرانية ولا أنباء عن ضحايا

ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، منطقة کهواره غرب محافظة كرمانشاه الإيرانية.



وأفاد مركز رصد الزلازل التابعة للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات.



وضرب زلزال بقوة 6 درجات مقاطعة مالوكو شرقي البلاد صباح اليوم الأحد، لكنه لم يتسبب بحدوث موجات تسونامي.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، إن زلزالًا قُدرت قوته بـ 6 درجات هز مقاطعة مالوكو شرقي البلاد صباح اليوم الأحد، لكنه لم يتسبب بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وأكدت الوكالة، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 07:25 صباحًا بالتوقيت المحلي، وتحدد مركز الزلزال على بعد 154 كيلومترا شمال غربي منطقة كيبولاوان تانيمبار (مالوكو تينجارا بارات) على عمق 153 كيلومترًا تحت قاع البحر.