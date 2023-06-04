عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال عنيف يضرب جزرا إيرانية ولا أنباء عن ضحايا

صدى البلد

ضرب زلزال بلغت قوته 4.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، منطقة کهواره غرب محافظة كرمانشاه الإيرانية.


وأفاد مركز رصد الزلازل التابعة للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلومترات.


وضرب زلزال بقوة 6 درجات مقاطعة مالوكو شرقي البلاد صباح اليوم الأحد، لكنه لم يتسبب بحدوث موجات تسونامي.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية وعلوم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، إن زلزالًا قُدرت قوته بـ 6 درجات هز مقاطعة مالوكو شرقي البلاد صباح اليوم الأحد، لكنه لم يتسبب بحدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وأكدت الوكالة، أن الزلزال وقع في تمام الساعة 07:25 صباحًا بالتوقيت المحلي، وتحدد مركز الزلزال على بعد 154 كيلومترا شمال غربي منطقة كيبولاوان تانيمبار (مالوكو تينجارا بارات) على عمق 153 كيلومترًا تحت قاع البحر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

الفريق أسامة ربيع: السفينة المعطلة بقناة السويس ستتحرك خلال ساعة

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

لحوم للجميع بأقل من 200 جنيه..الحكومة تستعد لـ عيد الأضحى بإجراءات غير مسبوقة

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

البلدي بـ 225.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد

ترشيحاتنا

سوق أسماك بورسعيد.. من بؤرة إجرامية إلى صرح خدمي يستقبل المئات| شاهد

الرئيس السيسي يستقبل نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الفزواني بمطار القاهرة

توقعات فرج عامر لنتيجة مباراة الأهلي والوداد في النهائي الإفريقي

بعد تعطل ناقلة بترول.. أسامة ربيع: إعادة الملاحة بقناة السويس خلال ساعة|فيديو

شاهد .. لحظة استقبال الرئيس السيسي لنظيره الموريتاني بمطار القاهرة

تعرف على القناة المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد بنهائي أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصولا للمثالية.. فتاة أمريكية ترتبط برجل من الذكاء الاصطناعي لتفادي المشاكل الزوجية

ما السر وراء لون فستان والدة الأميرة رجوة بزفافها

تحفة معمارية من تأسيس النمل|شاهد.. «مدينة ضخمة» تحت الأرض والكشف عن هيكل المستعمرة

متفائل ويرفض التشكيك باللاعبين.. سر ثقة كولر في حسم نهائي الأبطال من القاهرة

فيديو

900 كويكب هائل تقترب من الأرض.. ما حجم الدمار المتوقع؟ «فيديوجراف»

مقطع فيديو يثير الجدل ..تصرف غريب لسيدة بعد وفاة زوجها ..اعرف القصة ؟

بسعر خرافي.. ماذا أهدى حمو بيكا زوجته في عيد ميلادها؟

ممكن أموّت نفسي .. زوجة حسن شاكوش تروي تفاصيل الخناقة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ