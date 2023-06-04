شيرين سليمان: لم أستغل تصريحات ضيوفي  لافتعال التريندات.. فيديو

حلت الإعلامية شيرين سليمان ضيفة على موقع صدى البلد وكشفت عن أبرز المحطات فى مشوارها الإعلامي .

وقالت شيرين سليمان :" عملت فى بدايتي كمذيعة أخبار ثم مذيعة برامج اجتماعية قبل عملي كمذيعة فن وأرى إنه من الضروري أن يعمل كل مذيع فى تخصصه".

وأضافت شيرين سليمان :" لم أستغل تصريحات ضيوفي لافتعال التريندات".

وأوضحت أنها تتلمذت على أيدي الإعلامي الكبير طارق الكاشف، وهو أحد أسباب تألقها في الميديا، لافتة إلى أنها تعلمت منه الكثير من أصول ومبادئ المهنة، لذلك ترجع الفضل له في مشوارها الإعلامي.

وأشارت شيرين إلى أنها فور دخولها هذا المجال؛ تعلمت فيه كل شيء، سواء كتابة الأخبار، أو المونتاج، أو حتى التقارير الإخبارية، لذلك دائما ما تطلق على نفسها أنها تنتمي إلى جيل الصحافة والإعلام، وليس جيل السوشيال ميديا.

كرم موقع صدى البلد الإعلامية الشهيرة شيرين سليمان في ندوة تحدثت خلالها عن تفاصيل برنامجها الشهير سبوت لايت والمتخصص في الأخبار واللقاءات الفنية.

وحرصت شيرين سليمان خلال ندوة تكريمها على التطرق فى الحديث عن رأيها فى العديد من البرامج التلفزيونية المتخصصة بالفن وصعوبة العمل الإعلامي.

كما تحدثت شيرين عن حياتها الشخصية ورأيها في خضوع بعض الفنانات إلى عمليات تجميل، كما ردت على السؤال الأصعب حول موقفها من هذه العمليات.

شيرين وتقديم برنامج سبوت لايت

وتقدم الإعلامية شيرين سليمان برنامج "سبوت لايت" بشكل أسبوعي على قناة صدى البلد، حيث يتم عرضه مساء الجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة العاشرة مساء.

أحدث ضيوف شيرين سليمان

واستضافت شيرين سليمان في حلقتها الماضية أبطال مسرحية طيب وأمير وعلى رأسهم الفنان هشام إسماعيل وتامر فرج وعمرو رمزي بالإضافة إلى رئيس المسرح الكوميدي الفنان ياسر الطوبجي.