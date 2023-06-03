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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين سليمان: بدأت شغلي من أيام الجامعة.. وهذا الشخص سر تألقي في الميديا

شيرين سليمان في صدى
شيرين سليمان في صدى البلد

كشفت الإعلامية شيرين سليمان، عن أنها بدأت رحلتها في عالم الميديا منذ أيام الجامعة.

وكشفت شيرين، خلال حلولها ضيفة على “صدى البلد”، أنها كانت حريصة على أن تبدأ حياتها العملية مبكرا، لذلك قررت أن تبدأ منذ دخولها الجامعة.

وأضافت أنها تتلمذت على أيدي الإعلامي الكبير طارق الكاشف، وهو أحد أسباب تألقها في الميديا، لافتة إلى أنها تعلمت منه الكثير من أصول ومبادئ المهنة، لذلك ترجع الفضل له في مشوارها الإعلامي.

وأشارت شيرين إلى أنها فور دخولها هذا المجال؛ تعلمت فيه كل شيء، سواء كتابة الأخبار، أو المونتاج، أو حتى التقارير الإخبارية، لذلك دائما ما تطلق على نفسها أنها تنتمي إلى جيل الصحافة والإعلام، وليس جيل السوشيال ميديا.

وكرَّم موقع “صدى البلد”، الإعلامية الشهيرة شيرين سليمان، مساء اليوم، في ندوة، تحدثت خلالها عن تفاصيل برنامجها الشهير “سبوت لايت”، المتخصص في الأخبار واللقاءات الفنية. 

وحرصت شيرين سليمان، خلال ندوة تكريمها، على التطرق في الحديث إلى رأيها بشأن العديد من البرامج التلفزيونية المتخصصة بالفن، وصعوبة العمل الإعلامي.

كما تحدثت شيرين، عن حياتها الشخصية، ورأيها في خضوع بعض الفنانات إلى عمليات تجميل، كما ردت على السؤال الأصعب حول موقفها من هذه العمليات. 

شيرين وتقديم برنامج سبوت لايت

وتقدم الإعلامية شيرين سليمان، برنامج "سبوت لايت" بشكل أسبوعي، على قناة صدى البلد، حيث يتم عرضه مساء الجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة العاشرة مساء.

أحدث ضيوف شيرين سليمان 

واستضافت شيرين سليمان، في حلقتها الماضية، أبطال مسرحية “طيب وأمير”، وعلى رأسهم الفنان هشام إسماعيل، وتامر فرج، وعمرو رمزي، بالإضافة إلى رئيس المسرح الكوميدي الفنان ياسر الطوبجي.

شيرين سليمان الإعلامية شيرين سليمان طارق الكاشف سبوت لايت برنامج سبوت لايت

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