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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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هزة جديدة تضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف ، تغطية اقتصادية جديدة، حيث يبحث الكثير يوميا عن سعر الدولار مقابل الجنيه، والذي تراجع بقوة في السوق الموازية ، بالتزامن مع استقراره في البنوك قرابة الثلاثة أشهر.

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وشهد سعر الدولار ، هزة قوية في السوق الموازية بقيمة 5 جنيهات، إذ تراجع إلى نحو 37-38 ، بعد ما سجل 42 جنيها قبل أيام.

وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء بدعم توقعات ارتفاع إيرادات السياحة وتصريحات وزير المالية حول استقرار الأوضاع قريبًا، حيث تنتظر مصر نحو 14 إلى 15 مليار دولار من إيرادات السياحة مع نهاية السنة المالية 2022- 2023 التي تنتهي 30 يونيو المقبل، وهو ما ينعش خزينة الدولة من العملة الصعبة.

أيضا أسعار الذهب في مصر، تراجعت بقوة من مستويات تاريخية، بعد ساعات من قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك والذي تم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء الشهر الماضي،  إذ يبدأ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن من 2,335 جنيها بعدما سجل نحو 2800 جنيه قبل أيام.

وفي نفس التوقيت، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب.

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