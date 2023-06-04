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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ثالث أكبر مساجد مصر.. شيخ الأزهر يستمع لشرح تفصيلي لتطوير مسجد الظاهر بيبرس

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

استمع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، خلال تفقده مسجد الظاهر بيبرس البندقداري، على خلفية افتتاحه أعمال الترميم والتأهيل، إلى شرحٍ مفصل من قبل أمين عام المجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري.

حيث أشار “وزيري” إلى أن المسجد بدأ العمل في ترميمه منذ فترة طويلة توقفت مع عام 2011، ثم استئنف من جديد ترميم وتأهيله في 2018، إلى أن انتهت بنهاية الأسبوع الماضي.

مسجد الظاهر بيبرس

ويُعد مسجد الظاهر بيبرس من أهم مساجد القاهرة التاريخية، حيث أنشأه الملك الظاهر بيبرس البندقداري سنة 665ه/1267م، وأكمل بناءه في شهر شوال سنة 667هـ، الموافق يونيه 1269م، ويشبه تخطيط مسجد الظاهر بيبرس المسجد النبوي في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.

مسجد الظاهر بيبرس هو أقدم مسجد في العصر المملوكي، وتبلغ مساحته نحو 3 أفدنة، ويتكون من صحن أوسط مكشوف تحيط به أربعة «ظلات»، وهي المساحات المغطاة المعدة للصلاة، أكبرها ظلة القبلة، وفقاً للدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في المجلس الأعلى للآثار.

وتسلمت لجنة حفظ الآثار المسجد في عام 1918، بعد فترة عانى فيها من الإهمال، فأصلحت بعض أجزائه ورممتها وخاصة الجزء المُحيط بالمحراب وجعلت منه مصلى وقامت ببناء بعض عقود ظلة القبلة، ووضعت فيه منبراً، أما بقية أجزاء المسجد فتحولت إلى متنزه عام.

بث مباشر .. فعاليات افتتاح مسجد الظاهر بيبرس بحضور شيخ الأزهر ووزير الأوقاف

ثالث أكبر مساجد مصر.. رحلة جامع الظاهر بيبرس من الترميم إلى الافتتاح.. صور

المسجد يقع بميدان الظاهر بالقاهرة، وشرع فى بنائه سنة 665 هجرية - 1267 ميلادية، السلطان الظاهر بيبرس البندقدارى وافتُتِح للصلاة فى شوال 667 هجرية/1269 ميلادية، وظلت الشعائر الدينية مقامة بالجامع حتى أوائل القرن السادس عشر الميلادى حين عجزت الدولة فى ذلك الوقت عن الصرف عليه نظرا لاتساع رقعته فساءت حالته، وتدهورت حيث حوله العثمانيون إلى مخزن للمهمات الحربية. 

ويشهد الافتتاح عددًا من الوزراء والسفراء والقيادات الدينية الكازاخية والمصرية، في مقدمتهم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والسفير خيرات لاما شريف، سفير كازاخستان بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان الشقيقة.

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