استمرار القصف الأوكراني على بيلجورود الروسية وإجلاء الآلاف

قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود الروسية اليوم الأحد إن القصف الذي شنته القوات الأوكرانية على المنطقة استمر خلال الليل بعد مقتل شخصين في الليلة السابقة وإجلاء مئات الأطفال بعيدا عن الحدود،حسبما أفادت رويترز.

وأضاف جلادكوف على تطبيق تيليجرام “خلال الليل كان الوضع مضطربا وقع الكثير من الأضرار في بلدتي شيبيكينو وفولوكونوفسكي جراء القصف".

وأردف أنه جرى نقل أكثر من أربعة آلاف شخص إلى أماكن إقامة مؤقتة في المنطقة التي تحد أوكرانيا من الجنوب والغرب.

ونفت أوكرانيا شن هجوم على موسكو الأسبوع الماضي ونفت تورط جيشها في عمليات توغل في بيلغورود.

وتقول إن تلك العمليات ينفذها مقاتلون متطوعون روس.

ورافق جلادكوف أمس السبت نحو 600 طفل من بلدتي شيبيكينو وجريفورون بالمنطقة إلى ياروسلافل وكالوجا.