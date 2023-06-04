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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

16 يونيو .. حفل غنائى ضخم يجمع مسار إجباري وإليسا

صدى البلد

يحيى فريق مسار إجبارى و الفنانة إليسا حفلًا غنائيًا ضخمًا في أحد النوادي الشهيرة  الإسكندرية، وذلك يوم الجمعة الموافق 16 يونيو الجاري.

أسعار تذاكر حفل مسار إجباري وإليسا
 

الفئة الأولى تبلغ قيمتها بـ 550 جنيهًا

أما الفئة الثانية فتبلغ قيمتها  650 جنيهًا

أما الفئة الثالثة VIP فتبلغ قيمتها 1250 جنيهًا

والفئة الرابعة  VVIP بـ 1600 جنيهًا

طرح المطرب دياب وفريق مسار إجباري ، أغنيتهما الجديدة حبة طبطبة، وذلك على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو.

أغنية "حبة طبطبة" من كلمات محمد البحيري وألحان وتوزيع موسيقى توسى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند". 

الأغنية تدور فى إطار شعبي، وتوجه الشكر إلى ذى الصفات الإنسانية، والمواقف والحالات الشجاعة، وأصحاب الثقة بالنفس، الذين يقفون ويساندون فى وقت الشدة.

كلمات الأغنية 

وتقول كلمات الأغنية: شكرًا لحبة طبطبة.. ولكل دمعة قريبة.. ولكل مرة وقعت قلت إزاي مقومش… بشكر لساني شكر واجب.. دا اللى مش عاجب وعاجب ..دا اللى علطول الوقت ساكت.. قاللى وقت اللوم ملوش.

كما احتفل فريق مسار إجبارى بفوز أغنية "كلمة" تتر مسلسل "الهرشة السابعة" غناء هانى الدقاق بمشاركة بستان مجدى، كلمات آمار مصطفى، وألحان هاني الدقاق، وتوزيع موسيقى مسار إجباري، بجائزة أفضل تتر مسلسل فى دراما رمضان الماضى فى مسابقة Creative Summit وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.
 

 

 

 

 

حفل مسار إجباري فريق مسار إجباري مسلسل الهرشة السابعة مسار إجباري ​إليسا​

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