عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بيومي فؤاد وأحمد حجازي يشاركان حلمي نجاح ميمو في جدة.. شاهد

صدى البلد

حرص الفنان بيومي فؤاد وأحمد حجازي قائد فريق نادي الإتحاد السعودي على حضور مسرحية الفنان أحمد حلمي الجديدة "ميمو" التي تعرض حاليا بالمملكة العربية السعودية، على خشبة المسرح العربي بسيتي ووك بمدينة جدة،  والتي تواصل رفع لافتة كامل العدد بشكل يومي منذ بداية عرضها يوم الخميس الماضي. 
وكان قد سبق وتم عرض المسرحية خلال شهر فبراير الماضي بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم، واشاد بها عدد كبير من النقاد والاعلاميين بالمملكة، خاصة وانه العمل الذي يعود به حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 سنة، حيث كان آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز. 
"

ميمو" بطولة: أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، جيلان علاء، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا حمدي بدر، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.

تدور أحداث قصة مسرحية ميمو حول شخصية مسعود الفاشل المهمش من المجتمع وكذلك أسرته والذي يقوم بدوره الفنان الكوميدى احمد حلمي، لكنه يقرر أن يسلك طريق السوشيال ميديا السهل ليثبت ذاته وينجح من خلالها ولكن ما يحدث مختلف تماما عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

وتمثل "ميمو" عودة لـ أحمد حلمي على خشبة المسرح بعد غياب لأكثر من 20 عاماً، بعد مشاركته في مسرحية حكيم عيون عام 2001 مع الفنان الراحل علاء ولي الدين.
 

a0e993e6-54f2-4f39-9d02-bd31ca11bc42
a0e993e6-54f2-4f39-9d02-bd31ca11bc42
838739ba-f19c-4c88-ad9f-f520411033e3
838739ba-f19c-4c88-ad9f-f520411033e3
الفنان بيومي فؤاد الفنان الراحل علاء ولي الدين الفنان أحمد حلمى المملكة العربية السعودية حمدي المرغني جيلان علاء هنا الزاهد بيومي فؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي إفريقيا

أحمد حسن: قرار عاجل من بيراميدز بشأن مصطفى فتحي

الأهلي يرفض مطالب الوداد المغربي |أزمة كبيرة

ترشيحاتنا

قرار عاجل من لاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة الوداد بنهائي أفريقيا

التأمين الصحي الشامل يحظي باهتمام القيادة السياسية| المنظومة تصل 4 محافظات.. والحوار الوطني: تخدم ملايين المصريين

تعديل أسعار بيجو 2008 بالسوق المصري

مدبولي يستعرض مع رئيس اقتصادية قناة السويس مستجدات المشروعات الاستراتيجية والاستثمارية

بعد وداع ريال مدريد.. اتحاد جدة يحسم موقفه من صفقة كريم بنزيما

انضموا لخلية إرهابية.. السعودية تنفذ حكم القتل في ثلاثة جناة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوي من الأدوية .. مشروب خارق لعلاج جرثومة المعدة

حظر الإنجيل في مدارس أمريكية بزعم احتوائه على العنف

بالجبنة القريش.. طريقة عمل آيس كريم دايت

عيونها تساعدها على التخفي.. نوع جديد من الزواحف يثير الجدل| عرف القصة؟

فيديو

ارتكبت أخطاء.. حورية فرغلي: أكلت لحم خنزير واستغفرت ربنا

شبورة ورياح وأمطار.. إيه اللي بيحصل في الجو النهاردة

خلي بالك لو رايح الاستاد.. 8 محظورات على جماهير الأهلي في نهائي أفريقيا

هزة جديدة تضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ