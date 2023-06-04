بعد اختفائه.. المصارع أحمد بغدودة يوجه رسالة للرئيس السيسي ويعتذر لوالده

وجه لاعب منتخب مصر للمصارعة، أحمد فؤاد بغدودة، الشكر والامتنان إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أول ظهور له منذ واقعة اختفائه من بعثة منتخب مصر للمصارعة، المشاركة في البطولة الإفريقية بتونس، الشهر الماضي.

وقال، خلال مقطع فيديو عرضته قناة العربية الإخبارية : "أحب أشكر سيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعوته، اللي بسببها فرحت أوي وأنا مش هربان يا ريس أنا بحب مصر اللي اتولدت وهموت فيها".

كانت الأكاديمية الوطنية للتدريب قد قدمت منحة للاعب أحمد فؤاد بغدودة، للتدريب والتأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف: "مصر مليانة مواهب كتير بس عايزين الدعم وحسن التعامل مع اللاعب، وأحب أشكر شعب مصر العظيم على الدعم إنتوا أحلى حاجة في حياتي.. ادعولي الفترة دي".

