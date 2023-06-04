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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استئصال ورم 4 كيلو من رحم مريضة بمستشفى كفر شكر في القليوبية

مستشفى كفر شكر المركزى
مستشفى كفر شكر المركزى

نجح فريق جراحى بمستشفى كفر شكر التخصصى بمحافظة القليوبية، من إنقاذ حياة مريضة من خلال استئصال ورم ليفى كبير بالرحم يزن حوالى 4 كيلو جرامات وكانت تعانى من نزيف متكرر وتم إنقاذها بأحدث الطرق الجراحية عن طريق استئصال الرحم بالمنظار بفتح بسيط وفى أسرع وقت وبدون مضاعفات. 

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وكشف المستشفى أن جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانه المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد ناجى مدير عام المستشفى. 


وأوضحت المستشفى أنه نجح فريق جراحى بقسم النساء والتوليد بالمستشفى، فى إجراء عملية حالة ورم ليفى كبير بالرحم يزن حوالى ٤ كيلو جرام وكانت تعانى الحالية أيضا من نزيف متكرر وتم إنقاذها بأحدث الطرق الجراحية عن طريق استئصال الرحم بالمنظار بفتح بسيط وفى أسرع وقت وبدون مضاعفات. 


وتمت الجراحة تحت إشراف الدكتور عبد المنعم مبارك رئيس قسم النساء والتوليد، والدكتور أحمد قاسم استشارى النساء والتوليد، والدكتورة فاطمة مبارك أخصائى النساء والتوليد، والدكتورة صباح عاطف أخصائى النساء والتوليد، وفريق التخدير الدكتور إيهاب السعيد استشارى التخدير، والدكتور مصطفى عبد العظيم أخصائى التخدير، والدكتور محمد جودة أخصائى التخدير، والدكتور راضى الغديرى رئيس قسم العمليات، الدكتور أحمد سيف نائب مدير المستشفى والدكتور حسن أبو السعود مدير الهيئة الطبية، وفريق التمريض.

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