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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد كورنيش النيل وممشى أهل مصر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقدَّ عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، كورنيش النيل بمنطقة الفيلات وممشى أهل مصر المرحلة الأولى، مؤكداً على حرص المحافظة على خلق أماكن عديدة لتنزه المواطنين والتوسع في زراعة الأشجار والزهور بالشوارع الرئيسية لتكون متنفساً للمواطنين ولاستعادة الوجه الحضاري للمدينة، مشيراً إلى أن المحافظة طورت كورنيش مدينة بنها باستثمارات مالية وصلت إلى 20 مليون جنيه، وأصبح مكاناً لائقاً لجذب المواطنين من كل مُدن القليوبية.

وطالب جميع المواطنين بالحفاظ على تطوير الكورنيش والممشى والأشجار المُنزرعة كونهم شريك أساسي مع المحافظة للحفاظ على أعمال التطوير وعدم إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة ، مع ضرورة التحلي بالإيجابية ونشر الوعي عند ملاحظة أي سلوك يتسبب في تشويه المظهر الجمالي .

وتفقد "المحافظ"  أعمال النظافة العامة والتجميل بالكورنيش والممشى،  لمتابعة أعمال النظافة والتجميل التي تتم بشكل يومي بالكورنيش ليكون متنفساً حضارياً لائقاً للمواطنين، موجهاً السيد رئيس مركز ومدينة بنها بمراجعة جميع أعمدة الإنارة المتواجدة بالممشى وإصلاح التالف منها، بالإضافة إلى ترميم المقاعد، وزراعة الأشجار في الأماكن الخالية، والاهتمام بأحواض الزرع المُنزرعة على امتداد الممشى وريها بصفة دورية، وكذلك ضرورة بذل المزيد من الجهد وتكثيف الأعمال.

واكد المحافظ على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالنزول للشارع والمرور الميداني المُستمر وإصلاح أي تلفيات على الفور، فضلاً عن الاهتمام بتحسين مستوى النظافة العامة والتجميل على مستوى جميع مراكز ومُدن وأحياء المحافظة.

وجاءت الجولة في إطار خطة المحافظة للتطوير والتجميل التي تتضمن أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين العامة والمتنزهات وتشجير الجزر الوسطى لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين، حيث أن الركيزة الأساسية في التنمية هي الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن.

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