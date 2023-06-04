وزير الأوقاف: 237 مليون جنيه لترميم مسجد الظاهر بيبرس منذ عام 2007

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال كلمته في افتتاح مسجد الظاهر بيبرس، إننا بصدد افتتاح ثالث أكبر مسجد في مصر، والتطوير تم بعد تطوير مسجد الإمام الحسين ومسجد عمرو بن العاص ما يؤكد عناية الدولة بمساجدها الأثرية ومساجد آل البيت.

افتتاح مسجد الظاهر بيبرس

وتابع: يأتي افتتاح هذا المسجد بعد 225 عامًا حيث كان طوال هذه الفترة وظل طوال هذه الفترة ليس مسجد حيث اتخذته الحملة الفرنسية قاعدة عسكرية الى ان تم الاتفاق بين مصر وكازاخستان على اعادته لأصله مسجدا، حيث تكلفت أعمال الترميم 237 مليون جنيه مصري وساهم الحانب الكازاخستاني بـ 4 ملايين دولار في 2007.

وساهمت وزارة الاوقاف من ميزانيتها بـ 60 مليون جنيه ووزارة الآثار ساهمت بـ 150 مليون جنيه، مقدماً الشكر لشيخ الأزهر على تشريفه بالحضور وافتتاح المسجد والمجلس الأعلى للاثار على جهوده في هذا الترميم.

إطلاق 3 حلقات للتحفيظ عن بعد دوليًّا

انطلقت ( 3 ) حلقات "تحفيظ عن بعد" كمجموعة أولى للراغبين في حفظ القرآن الكريم من خارج جمهورية مصر العربية ؛ وقد بلغ عدد الملتحقين بها (85) دارسًا من مختلف دول العالم في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في خدمة القرآن الكريم وأهله بالداخل والخارج، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله ، والحرص على تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم معانيه ومقاصده ،.

جدير بالذكر أن حلقات التحفيظ عن بُعد تمنح الملتحقين بها الإجازات التالية :

- إجازة ربع القرآن الكريم عند إتمام حفظ ربع القرآن الكريم، مع إجادة تلاوته.

- إجازة نصف القرآن الكريم عند إتمام حفظ نصف القرآن الكريم، مع إجادة تلاوته.

- إجازة ثلاثة أرباع القرآن الكريم عند إتمام حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم، مع إجادة تلاوتها.

- إجازة في القرآن الكريم كاملًا عند إتمام حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع إجادة تلاوته.

- إجازة في التلاوة لمن يتقن القراءة والتلاوة.

ومن بين الملتحقين :

11 من روسيا.

5 من أمريكا.

5 من فرنسا.

4 من ألمانيا.

إضافة إلى عدد من الملتحقين من دول نيجيريا والكونغو برازافيل وكوت ديفوار وغانا وغيرها من مختلف دول العالم.