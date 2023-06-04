عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

وزير الأوقاف: 237 مليون جنيه لترميم مسجد الظاهر بيبرس منذ عام 2007

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خلال كلمته في افتتاح مسجد الظاهر بيبرس، إننا بصدد افتتاح ثالث أكبر مسجد في مصر، والتطوير تم بعد تطوير مسجد الإمام الحسين ومسجد عمرو بن العاص ما يؤكد عناية الدولة  بمساجدها الأثرية ومساجد آل البيت.

افتتاح مسجد الظاهر بيبرس

وتابع: يأتي افتتاح هذا المسجد بعد 225 عامًا حيث كان طوال هذه الفترة وظل طوال هذه الفترة ليس مسجد حيث اتخذته الحملة الفرنسية قاعدة عسكرية الى ان تم الاتفاق بين مصر وكازاخستان على اعادته لأصله مسجدا، حيث تكلفت أعمال الترميم 237 مليون جنيه مصري وساهم الحانب الكازاخستاني بـ 4 ملايين دولار في 2007.

وساهمت وزارة الاوقاف من ميزانيتها بـ 60 مليون جنيه ووزارة الآثار ساهمت بـ 150 مليون جنيه، مقدماً الشكر لشيخ الأزهر على تشريفه بالحضور وافتتاح المسجد والمجلس الأعلى للاثار على جهوده في هذا الترميم.

إطلاق 3 حلقات للتحفيظ عن بعد دوليًّا

 انطلقت ( 3 ) حلقات "تحفيظ عن بعد" كمجموعة أولى للراغبين في حفظ القرآن الكريم من خارج جمهورية مصر العربية ؛ وقد بلغ عدد الملتحقين بها (85) دارسًا من مختلف دول العالم في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في خدمة القرآن الكريم وأهله بالداخل والخارج، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله ، والحرص على تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم معانيه ومقاصده ،.
جدير بالذكر أن حلقات التحفيظ عن بُعد تمنح الملتحقين بها الإجازات التالية :
- إجازة ربع القرآن الكريم عند إتمام حفظ ربع القرآن الكريم، مع إجادة تلاوته.
- إجازة نصف القرآن الكريم عند إتمام حفظ نصف القرآن الكريم، مع إجادة تلاوته.
- إجازة ثلاثة أرباع القرآن الكريم عند إتمام حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم، مع إجادة تلاوتها.
- إجازة في القرآن الكريم كاملًا عند إتمام حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع إجادة تلاوته.
- إجازة في التلاوة لمن يتقن القراءة والتلاوة.
ومن بين الملتحقين : 
 11 من روسيا.
5 من  أمريكا.
5 من  فرنسا.
 4 من  ألمانيا. 

إضافة إلى عدد من الملتحقين من دول نيجيريا والكونغو برازافيل وكوت ديفوار وغانا وغيرها من مختلف دول العالم.

الظاهر بيبرس الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ثالث أكبر مسجد في مصر مسجد الإمام الحسين مسجد عمرو بن العاص وزارة الأوقاف القران الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي إفريقيا

الأهلي يرفض مطالب الوداد المغربي |أزمة كبيرة

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

أحمد حسن: قرار عاجل من بيراميدز بشأن مصطفى فتحي

موضوعات متعلقة

الظاهر بيبرس رمز لصداقتنا.. مفتي كازاخستان: تربطنا مع مصر علاقات قوية

416 مليون جنيه إعانات.. الأوقاف تعلن إنجازاتها في البر وخدمة المجتمع خلال عام

وزير الأوقاف يؤم المصلين في صلاة الظهر بمسجد الظاهر بيبرس.. صور

عقب الافتتاح.. إقامة أول صلاة ظهر بمسجد الظاهر بيبرس بعد 225عاما.. صور

أيقونة العمارة المملوكية.. وزير السياحة: مسجد الظاهر بيبرس يعكس اهتمام الدولة بالآثار

غاب 225 عامًا|وزير الأوقاف يكشف كيف أعادت مصر وكازاخستان الحياة لمسجد الظاهر بيبرس

خالد عبدالعال: محافظة القاهرة تحتفل بعيدها القومي من مسجد الظاهر بيبرس الجمعة

شيخ الأزهر ومحافظ القاهرة يفتتحان مسجد الظاهر بيبرس .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

ظهور دلافين مع صغارها تحت الماء يجذب السياح إلى شواطئ الغردقة

قرار عاجل من لاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة الوداد بنهائي أفريقيا

التأمين الصحي الشامل يحظي باهتمام القيادة السياسية| المنظومة تصل 4 محافظات.. والحوار الوطني: تخدم ملايين المصريين

تعديل أسعار بيجو 2008 بالسوق المصري

مدبولي يستعرض مع رئيس اقتصادية قناة السويس مستجدات المشروعات الاستراتيجية والاستثمارية

بعد وداع ريال مدريد.. اتحاد جدة يحسم موقفه من صفقة كريم بنزيما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوي من الأدوية .. مشروب خارق لعلاج جرثومة المعدة

حظر الإنجيل في مدارس أمريكية بزعم احتوائه على العنف

بالجبنة القريش.. طريقة عمل آيس كريم دايت

عيونها تساعدها على التخفي.. نوع جديد من الزواحف يثير الجدل| عرف القصة؟

فيديو

ارتكبت أخطاء.. حورية فرغلي: أكلت لحم خنزير واستغفرت ربنا

شبورة ورياح وأمطار.. إيه اللي بيحصل في الجو النهاردة

خلي بالك لو رايح الاستاد.. 8 محظورات على جماهير الأهلي في نهائي أفريقيا

هزة جديدة تضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ