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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف تستعد لإطلاق أول مؤتمر حول الفضاء الإلكتروني في مجال الدعوة

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كثفت وزارة الأوقاف، من الأنشطة الدعوية بالمساجد واستحدثت أنشطة جديدة لأول مرة، ما أدى إلى إقبال غير مسبوق على المساجد، كما أطلقت وزارة الأوقاف عام 2023م عامًا للدعوة الإلكترونية لتنطلق الوزارة في فضاء السوشيال ميديا من خلال إطلاق العديد من الصفحات الإلكترونية الجديدة على صفحات التواصل الاجتماعي.

وذلك على النحو التالي:
أولًا : في مجال الدعوة
1. عقد البرنامج التثقيفي للأطفال والبرنامج الصيفي للأطفال بأكثر من (22) ألف مسجد على مستوى الجمهورية.
2. عقد ( 2433 ) درسًا للنشء بالمديريات الإقليمية. 
3. عقد ( 2234 ) درسًا للسيدات بالمديريات الإقليمية. 
4. عقد ( 1380 ) ملتقى فكري لأساتذة الجامعات والأئمة والواعظات خلال شهر رمضان.
5. عقد ( 1000 ) لقاء دعوي أسبوعيًّا ضمن برنامج المنبر الثابت بالتعاون بين الأوقاف والأزهر الشريف. 
6. عقد (516) أسبوعًا ثقافيًّا بالمديريات الإقليمية.
7. تسيير ( 266 ) قافلة مشتركة للمناطق النائية والحدودية والمشتركة وقوافل الواعظات.
8. عقد ( 125 ) مجلسًا للإقراء. 
9. عقد ( 113 ) مجلسًا للإفتاء. 
10.  عقد ( 108 ) سهرة رمضانية بالتعاون مع وزارة الثقافة بقصور الثقافة.
11.  عقد ( 89 ) درسًا منهجيًّا للواعظات. 
12.  عقد ( 46 ) ندوة بالتعاون مع صحيفة عقيدتي. 
13.  عقد ( 31 ) ندوة للرأي بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام. 
14.  عقد ( 27 ) ملتقى الأجيال بمراكز الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.
15.  عقد ( 20 ) ندوة للصحة النفسية.
16.  عقد ( 5 ) ندوات تثقيفية على هامش معرض فيصل للكتاب.
17.  اعتماد ( 2645 ) خطيبًا بنظام المكافأة على بند التحسين.
18.  اعتماد ( 289 ) خطيبًا لإقامة الشعائر.
19.  اعتماد ( 91 ) واعظة. 
20.  افتتاح ( 13 ) مركزًا لإعداد الخطباء بالمديريات الإقليمية.
21.  إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ10460 مسجدًا.
22.  إقامة سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ6201 مسجد.
ثانيًا : في مجال الدعوة الإلكترونية
1.  إطلاق عام 2023م عامًا للدعوة الإلكترونية.  
2. الإعداد لأول مؤتمر حول الفضاء الإلكتروني في مجال الدعوة بعنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة"، في الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023م ، ويتناول المحاور التالية :
-  الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.
- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.
-  الفتوى الإلكترونية.
-  التحفيظ والتدريس عن بعد.
-  الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.
-  الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.
3.  إطلاق أربع صفحات جديدة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على النحو التالي:  
صفحة "موفدو الأوقاف المصرية" : 
https://www.facebook.com/MissionariesoftheEgyptianEndowments
صفحة "إعلام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية" : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092196820709&mibextid=ZbWKwL
صفحة أصدقاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية "أبناؤنا الوافدون" :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092715606687&mibextid=ZbWKwL
صفحة "المراكز الإسلامية بالخارج" : 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092617157907&mibextid=ZbWKwL
تهدف إلى نشر الفكر الوسطي المستنير عالميًّا، وفي سبيل التواصل المستمر مع موفدي وزارة الأوقاف بالخارج وأصدقاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية وإطلاعهم على كل جديد في مجال الخطاب الديني، فضلا عن إبراز أهم أنشطتهم الدعوية والقرآنية.
4. نشر برنامج : لقاء النوابغ، ضمن مبادرة اكتشاف، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية.
5. نشر برنامج : من روائع الابتهال، ضمن مبادرة اكتشاف، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية.
6. نشر برنامج : قرآن يتلى، ضمن مبادرة اكتشاف، ويذاع على موقع وزارة الأوقاف وصفحاتها الإلكترونية.  
7.  ترجمة ونشر خطبة الجمعة إلى عدد من اللغات الأجنبية، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
8.  تسجيل ونشر الختمة المرتلة للقرآن الكريم كاملًا ورفعها على قنوات وزارة الأوقاف.

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