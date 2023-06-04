خبير سياحي: زيارة قرينة الرئيس الأمريكي للأهرامات رسالة للعالم

أكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن زيارة قرينة الرئيس الأمريكي جيل بايدن إلى مصر كانت موفقة بكل المقاييس، ومثلت صورة إيجابية لاستجلاب مزيد من السائحين إلى مصر؛ مضيفا أن منطقة الأهرامات، لها تأثير إيجابي، وتعد دعاية بملايين الدولارات لمصر.

وأضاف هزاع، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أن زيارة قرينة الرئيس الأمريكي جيل بايدن أكدت أن مصر بلد الأمن والأمان، فالسياحة سياسة، والسياسة سياحة، فضلا على أن هناك مواقع كثيرة أمريكية وأوروبية أكدت أن مصر وجهة سياحية هامة بعام 2023.