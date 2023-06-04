مرتضى منصور يصدم الأهلي: فيفا يتسلم شكوى الزمالك بشكل رسمي

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك " الصادر ضده حكم بالرحيل " تسلم الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا "القضية الخاصة بالنادي وشكواه ضد ٣ أطراف.

وسبق وتقدم الزمالك بشكوى إلى فيفا ضد الأهلي واتحاد الكرة وكهربا.

وقال مرتضى في فيديو له :"الفيفا تسلم الشكوى بشكل رسمي وتم تحديد رقم لها".

وأضاف :"لن نتنازل عن حق الزمالك في القضية".

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم داخل القارة الإفريقية إلى استاد القاهرة لمتابعة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد .

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والوداد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ، وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة وقناة أون تايم سبورت " البث الأرضي " .

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