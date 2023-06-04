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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعويض 2 مليون جنيه.. تأجيل دعوى ممدوح عباس ضد مرتضى منصور

صدى البلد

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، تأجيل  الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مصري لشطب عضويته من نادى الزمالك لجلسة 8 أكتوبر المقبل.

 

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 8410 لسنة 69 قضائية كلا من وزير الرياضة بصفته ورئيس نادي الزمالك.

 

وذكر مقيم الدعوى أنه كان يرأس نادى الزمالك لفترات متعددة منتخبا تارة ومعينا تارة أخرى لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي الجديد فور توليه النادي، وأعلن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.

 

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قضت في مارس 2017 بقبول الدعوى المقامة من ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، والتي يطعن فيها على قرار رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي بشطب عضويته من النادي، ووقف تنفيذ قرار شطبه من عضوية نادي الزمالك. 

مرتضى منصور

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تعويض 2 مليون جنيه.. تأجيل دعوى ممدوح عباس ضد مرتضى منصور

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