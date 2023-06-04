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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن بعض القرارات بعد قليل لجمهور الزمالك.

ونشر مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية فيسبوك، بعد قليل المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك يزف خبراً ساراً للزملكاوية.. ويرد علي الفـشلة الحاقدين .

وكشف الإعلامي محمد فاروق عن قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

وقال محمد فاروق عبر برنامجه البريمو على قناة TeN: استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على رحيل بعض اللاعبين بنهاية الموسم الجاري للرحيل نهاية الموسم سواء لتواضع مستواهم أو انتهاء عقودهم مع الفريق.

وأضاف: على رأس هؤلاء اللاعبين يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر نظراً لانتهاء عقودهما بجانب توقيعهما لنادي بيراميدز .

 

وأوضح أن الراحلين عن الزمالك أيضًا محمد عبد الشافي الذي قرّر الاعتزال، بجانب عبد الله جمعة ومحمود شبانة وعمرو السيسي وعمر جابر لتواضع مستواهم في الموسم الجاري.

 

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