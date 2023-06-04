هاني حتحوت يكشف تفاصيل أزمة غرامة شيكابالا في الزمالك

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل أزمة محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد نادي الزمالك، مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، والذي لعب في صفوفه عام 2015.



وقال الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن قضية شيكابالا وسبورتنج لشبونة، بدأت حينما قرر الزمالك إعادة اللاعب، في صيف عام 2015، مقابل 580 ألف يورو، لكن الزمالك لم يقم بتسديد أموال الصفقة، بالإضافة إلى فائدة 10% سنوياً اعتبارا من 27 أغسطس 2015 حتى تاريخ السداد الفعلي، وعدم قيام الزمالك بتسديد المستحقات في المواعيد المتفق عليها، تسبب في زيارة رسوم الغرامات لـ 400 ألف دولار بالإضافة إلى فائدة 5% سنويا.

وتابع :" قررت لجنة التأديب منح الزمالك مهلة نهائية 30 يوم من الأخطار (8 مارس2022) لتسوية المبلغ ولكن هذا لم يحدث، والخطاب الذي تسلمه الزمالك وقتها به تأكيد إنه عند انتهاء الموعد النهائي و فى حالة التخلف عن السداد أو عدم الامتثال الكامل للقرار سيتم إعلان حظر الانتقالات على المستويين الوطني و الدولى بواسطة الاتحاد المصري و الفيفا دون الحاجة لاتخاذ قرار آخر، وقد يطلب أيضاً خصم النقاط أو الهبوط لدرجة أدنى بالإضافة إلى حظر الانتقال".

وأضاف :" رئيس الزمالك المعزول فجر الأزمة من جديد وأعلن أن مستحقات نادي سبورتنج لشبونة الخاصة بقضية شيكابالا تم إيداعها في البنك وقيمتها مليون و500 ألف دولار لإرسالها للنادي البرتغالي وتم الحجز على أرصدة الزمالك، وأصبح النادي مهددا بالإيقاف لثلاث فترات".

وزاد :"مجلس إدارة نادي الزمالك، ينتظر خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بخصوص الغرامة الموقعة على القلعة البيضاء بشأن مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، في صفقة محمود عبد الرازق شيكابالا، والزمالك بالفعل أصبح مهددا بعقوبة إيقاف القيد لمدة فترتين، بسبب عدم سداد مستحقات النادي البرتغالي والتي تقدر بمبلغ مليون و500 ألف دولار قيمة انتقال شيكابالا إلى صفوف القلعة البيضاء".

وشدد :" من المتوقع أن يصل خطابا من فيفا إلى الزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة، بخصوص عقوبة إيقاف القيد، والتي ستلغى بمجرد دفع المستحقات المالية الخاصة بالنادي البرتغالي، ويواجه مجلس إدارة نادي الزمالك، أزمة كبيرة في سداد مستحقات نادي سبورتنج لشبونة، بسبب الحجز على الحسابات البنكية للنادي من ممدوح عباس الرئيس السابق للقلعة البيضاء".

واختتم :" ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك إلى إيجاد حلول سريعة من أجل توفير المبلغ المطلوب، في ظل عقوبة إيقاف القيد الموقعة على الأبيض".