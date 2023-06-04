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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آدم يشجع ويرفع علم الأهلي من قاع البحر الأحمر بالغردقة.. شاهد

تشجيع من قاع البحر
تشجيع من قاع البحر

تشجيع غريب وفريد من نوعه قام به الطفل آدم 10 سنوات من خلال تصوير مقطع فيديومثير للانتباه.

وعرضت قناة تن الفضائية ببرنامج صباح الورد فيديو يوضح أن الطفل آدم قام بصحبة والده بالغطس بعلم النادي الأهلي. بالغردقة دعما لفريقه قبيل انطلاق مباراة نهائي بطولة أبطال إفريقيا مساء اليوم بستاد القاهرة أمام فريق الوداد المغربي .


القنوات المفتوحة المجانية على النايل سات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا. 


وتتمثل القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في الآتي:-

قناة بي إن سبورت 4
قناة أون تايم سبورت ” الأرضية”
قناة TNT الرياضية المغربية “قد تنقل” مباراة النهائي
تردد قناة 4 bein sport على القمر الصناعي يوتيل سات 
11054
أفقي
الترميز 27500


 

الأهلي والوداد المغربي الغردقة القنوات المجانية أون تايم سبورت دوري أبطال أفريقي علم النادي الأهلي

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