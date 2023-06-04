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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

200 مليون يورو.. فرج عامر يثير الجدل بانتقال بنزيما لـ اتحاد جدة

صدى البلد

شارك فرج عامر، رئيس نادي سموحة، تفاصيل تتعلق بانتقال كريم بنزيما للدوري السعودي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “بنزيما لاعبا لـ اتحاد جدة حتى 2025 مقابل 200 مليون يورو”.

وأكدت قناة الإخبارية السعودية، توصل إدارة نادي اتحاد جدة لاتفاق رسمي مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق ريال مدريد، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وكتب الحساب الرسمي للقناة السعودية على موقع “تويتر”:" الاتحاد يتوصل لاتفاق رسمي مع الفرنسي كريم بنزيما للانضمام لصفوفه في عقد يمتد لموسمين".

وأضافت:" رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي يتواجدان في العاصمة الإسبانية مدريد للتوقيع الرسمي مع الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال قياسية قادمًا من ريال مدريد".

وكان نادي ريال مدريد أعلن، اليوم الأحد، رحيل كريم بنزيما عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

الإخبارية السعودية الانتقالات الصيفية المقبلة الفرنسي كريم بنزيما النجم الفرنسي كريم بنزيما للدوري السعودي

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