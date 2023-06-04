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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بهاء أبوشقة يطالب النواب بتقديم حلول ومقترحات لعلاج الأزمة الإقتصادية

المستشار بهاء أبوشقه
المستشار بهاء أبوشقه وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى

أكد المستشار بهاء أبوشقه وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، أنه مع كامل التقدير والإحترام لكل رأى وعدم المصادرة على حرية الرأى والتعبير ، فإنه مما لاشك ولاريب فيه أن الاقتصاد العالمى فى كل بلدان العالم ، يعانى من أزمة غير مسبوقة أثرت على إقتصاديات دول كبرى ، ويعلم القاصى والدانى أن العالم يمر بأقصى التحديات الاقتصادية التى أثرت فى إقتصاديات دول كبرى.

جاء ذلك فى كلمة المستشار "أبوشقة" ، خلال رده على النائب محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة اليوم الأحد لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية، بشأن مشروع قانون الخطة الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024.

وقال " أبوشقة" : من الأصول المستقر عليها فى المعارضة الوطنيه أن تكون أمام عرض السلبيات والأخطار، أمام إيجاد الحلول فى إطار ماهو ممكن.

وطلب " ابوشقة " النائب أن يقدم الحلول والمقترحات التى يرى أن فيها مواجهه أو حلا للتحديات الاقتصادية التى لم تقصر على الدولة المصرية ،وإنما إمتد أثرها إلى كافة بلدان العالم بعد جائحة كورونا ،والحرب الروسية الأوكرانية ،ومانجم عنهما من أزمة اقتصادية عالمية.

يذكر أن النائب محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ قال أن التقرير يدعو للإحباط مطالبا الحكومة بإعادة النظر فى هذا التقرير فالتقرير بهذا الشكل غير مرض ويجب إعادة النظر فيه.

وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى إقتصاديات دول كبرى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الحرب الروسية الأوكرانية النائب محمد الصالحي

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