نشرة المرأة والصحة.. آيس كريم بالجبنة القريش أحدث صيحة فى موضة الطعام.. والدة الأميرة رجوة تكشف سر إطلالتها فى حفل الزفاف

نشر موقع “صدى البلد” عددًا من الأخبار المرتبطة بمجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية و أهم الموضوعات التي أثارت اهتمام نشطاء السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:



ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك البلطي

يعد السمك البلطي من أشهر أنواع المأكولات البحرية فى مصر وهو طبق مميز يعرفه جميع سكان العالم لذا نعرض لكم أهم فوائده لجسم الإنسان



أقوي من الأدوية .. مشروب خارق لعلاج جرثومة المعدة

استخدام البروبيوتيك يساعد في الحفاظ على التوازن بين بكتيريا الأمعاء الجيدة والسيئة وفى حال تناوله مع أدوية جرثومة المعدة يجعل المضادات الحيوية أكثر فعالية لأن المضادات الحيوية تقتل البكتيريا الجيدة والسيئة في معدتك.



بالجبنة القريش.. طريقة عمل آيس كريم دايت



انتشر مؤخرا افكار عديدة لعمل الآيس الكريم بشكل صحي ومناسب للإنقاص الوزن لذا نعرض لكم عمل ايس كريم دايت بجبنة القريش لذيذ



وصولا للمثالية.. فتاة أمريكية ترتبط برجل من الذكاء الاصطناعي لتفادي المشاكل الزوجية

مع انتشار الذكاء الاصطناعى فكرت روزانا راموس البالغة من العمر 36 عامًا من مدينة برونكس في الولايات المتحدة ف الاستعانة به لتصميم العريس الذي تحلم به

ما السر وراء لون فستان والدة الأميرة رجوة بزفافها



تداول مستخدمو الفيسبوك صورة متعددة لأقارب الأميرة رجوة أثناء حضورهم حفل زفاف الأميرة ولفتت والدة العروسة السيدة عزة السديري، الأنظار بفستان باللون البنفسجي من توقيع جورج حبيقة، واختارت هذا اللون لارتباطه بالتراث السعودي تحديدا الخزامي التي تكسو صحراء السعودية بفصل الربيع .