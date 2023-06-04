ما السر وراء لون فستان والدة الأميرة رجوة بزفافها

تداول مستخدمو الفيسبوك صورة متعددة لأقارب الأميرة رجوة وذلك أثناء حضورهم زفاف ابنتهم الملكي.

وكانت والدة العروسة الأميرة رجوة ، السيدة عزة السديري، لفتت الأنظار إليها خلال زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بفستان باللون البنفسجي من توقيع جورج حبيقة، واختارت هذا اللون لارتباطه بالتراث السعودي تحديدا الخزامي التي تكسو صحراء السعودية بفصل الربيع .

كما أن اللون الموف هو لون السجاد الرسمي لاستقبال الضيوف في المملكة .

وبالفترة الأخيرة أغلب المصصمات السعودية استلهموا تصاميم من لون السجاد .