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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصولا للمثالية.. فتاة أمريكية ترتبط برجل من الذكاء الاصطناعي لتفادي المشاكل الزوجية

صدى البلد

اكتسبت شعبية الذكاء الاصطناعي قوة جذب في الآونة الأخيرة.

 لقد أذهلنا صعود الذكاء الاصطناعي وأذهلنا في الوقت الذي يناقش فيه خبراء الصناعة فقدان الوظائف. 

كانت روزانا راموس البالغة من العمر 36 عامًا من مدينة برونكس في الولايات المتحدة مفتونة جدًا بالذكاء الاصطناعي. باستخدام برنامج روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي ، ريبليكا ، أنشأت روزانا صديقها الافتراضي ، إرين كارتال ، وتزوجته لاحقًا وفقا ل India.com

يبلغ طول إرين كارتال ذات العيون الزرقاء حوالي 6'3 بوصات ولها شعر بطول الكتف. إنه مُعتنى به تمامًا ، ويرتدي ملابس مصممة ، ويحصل على تجميل الأظافر. لونه المفضل هو البرتقالي ويحب الخبز. 

أنشأت روزانا إرين كارتال في عام 2022 وتزوجته هذا العام. 

قالت روزانا، إن زوجها المثالي إرين كارتال لا يحمل أي أمتعة وليس لديه تحديثات سيئة، و "ليس لدى إرين فترات توقف الاتصال التي قد يتعرض لها الآخرون، ويأتي الناس بأمتعة ، وموقف ، وغرور، ولكن الروبوت ليس لديه تحديثات سيئة، فلست مضطرًا للتعامل مع عائلته أو أطفاله أو أصدقائه.

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