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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال افتتاح الفرع الجديد .. محافظ السويس يستقبل قيادات البنك الزراعي المصري

صدى البلد

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بمكتبه اليوم سامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس و خالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة و العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد وذلك بمناسبة قيام البنك بافتتاح أحدث فروعه بمحافظة السويس. 

خلال اللقاء قدم المحافظ التهنئة لقيادات البنك الزراعى المصرى بافتتاح الفرع الجديد مؤكدا أنه سيكون إضافة للقطاع المصرفي في المحافظة لتقديم الخدمات المصرفية و التمويلية التي يحتاجها أبناء السويس في اطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى. 

وثمن المحافظ الجهود التي يقوم بها البنك لتحقيق التنمية الزراعية و الريفية برئاسة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك مشيراً إلى أهمية تكاتف كافة مؤسسات الدولة لدعم جهود التنمية المستقبلية الشاملة .

وقد قام العميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة نائباً عن المحافظ و سامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك بافتتاح الفرع الجديد بميدان اسماعيل يس بحي السويس  بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

تم إنشاء فرع البنك الجديد وفق أعلى المواصفات لتقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية لتلبية كافة احتياجات العملاء بالإضافة لمركز خدمات تطوير الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل والتي تستهدف توفير الخدمات المالية وغير المالية لرواد الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

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