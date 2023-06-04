تسمم أسرة من 5 أشخاص بسبب وجبة أرز فاسدة في المنوفية

أصيبت ربة منزل وأولادها الثلاثة وزوجة شقيقها بمركز أشمون في محافظة المنوفية، بحالة تسمم إثر تناولهم طعام فاسد معد بالمنزل.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة اشمون بإصابة أسرة مكونة من 5 أشخاص بحالة تسمم اثر تناولهم طعام معد بالمنزل عبارة عن ارز ولوبيا معد بالمنزل.

بالانتقال تبين إصابة ربة منزل " ن.ع " ٢٦ سنة ونجليها وزوجة شقيقها ونجلها بحالة من القي المستمر والمغص الحاد، حيث تم نقلهم إلي مستشفي اشمون وتبين اصابتهم بحالة تسمم.

وبسؤالهم أكدوا تناولهم طعام معد بالمنزل عبارة عن ارز ولوبيا، كان يوجد خارج الثلاجة وشعروا بعدها بحالة اعياء شديدة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.