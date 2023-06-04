عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طالب بتجارة المنوفية يتعرض للتنمر.. وأصدقاءه: مسعود عنده ضمور| صور

عميد كلية التجارة
عميد كلية التجارة جامعة المنوفية

تسببت صورة نشرها الدكتور امجد عمارة عميد كلية التجارة جامعة المنوفية ، أثناء تفقده امتحانات نهاية العام الدراسي في أحدث موجة من التنمر علي صورة الطالب.

حيث انهالت التعليقات السلبية على صورة الطالب محمد مسعود أثناء أداءه الامتحان بجوار عميد الكلية.

فيما أكد أحد أصدقاءه ، أن الطالب مصاب بالضمور وملتحق بكلية التجارة وكان يؤدى امتحانات نهاية العام الدراسي، موضحا أنه معروف بين الطلبة بالاخلاق الطيبة والسمعة الحسنة.

محافظ المنوفية : فتح سوق السيارات الجديد مجانا أول أسبوعين

محافظ المنوفية يوجه بتوفير وحدة سكنية بمساكن الإيواء لأسرة دون مأوى

فيما أصدر الدكتور امجد عمارة عميد كلية التجارة جامعة المنوفية اعتذارا الي الطالب عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا " أتقدم أنا الدكتور أمجد عمارة عميد كلية التجارة جامعة المنوفية بخالص الاعتذار إلى ابني وتلميذي المحترم والعبقري والمشرف محمد مسعود على ما صدر في حقه من بعض زملائه من خطأ وأدعو كل طالب ارتكب خطأ في حق زميله المحترم تلميحا أو تصريحا بقصد أو من غير قصد أن يتقدم بالاعتذار له وأرجو من ابني الحبيب محمد مسعود أن يتقبل اعتذارنا جميعا".

فيما قال الطالب محمد مسعود أنه لا يلتفت الي التعليقات السلبية فكثيرا لا يعرفون حالته الصحية، قائلا " يكفي اعتذار عميد الكلية فهو شرف لي ".

وأوضح أن كثيرا من زملاءه تواصلوا معاه وأكدوا دعمهم له فهذا يكفي ولا التفت إلي التعليقات السلبية.

اعتذار عميد كلية التجارة 
صورة الطالب مع عميد الكلية 
التواصل الاجتماعي امتحانات نهايه العام الدراسي جامعة المنوفية عميد كلية التجارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة دفعة واحدة.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس اليوم

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

فيديوهات خادشة.. قرار عاجل ضد المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

5 جنيهات مرة واحدة.. الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

التاريخ لا ينسى.. أول تعليق من مجدي عبدالغني على افتتاح فرع الأهلي

اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي بنهائي إفريقيا

أحمد حسن: قرار عاجل من بيراميدز بشأن مصطفى فتحي

الأهلي يرفض مطالب الوداد المغربي |أزمة كبيرة

ترشيحاتنا

قرار عاجل من لاعبي الأهلي المستبعدين من مباراة الوداد بنهائي أفريقيا

التأمين الصحي الشامل يحظي باهتمام القيادة السياسية| المنظومة تصل 4 محافظات.. والحوار الوطني: تخدم ملايين المصريين

تعديل أسعار بيجو 2008 بالسوق المصري

مدبولي يستعرض مع رئيس اقتصادية قناة السويس مستجدات المشروعات الاستراتيجية والاستثمارية

بعد وداع ريال مدريد.. اتحاد جدة يحسم موقفه من صفقة كريم بنزيما

انضموا لخلية إرهابية.. السعودية تنفذ حكم القتل في ثلاثة جناة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوي من الأدوية .. مشروب خارق لعلاج جرثومة المعدة

حظر الإنجيل في مدارس أمريكية بزعم احتوائه على العنف

بالجبنة القريش.. طريقة عمل آيس كريم دايت

عيونها تساعدها على التخفي.. نوع جديد من الزواحف يثير الجدل| عرف القصة؟

فيديو

ارتكبت أخطاء.. حورية فرغلي: أكلت لحم خنزير واستغفرت ربنا

شبورة ورياح وأمطار.. إيه اللي بيحصل في الجو النهاردة

خلي بالك لو رايح الاستاد.. 8 محظورات على جماهير الأهلي في نهائي أفريقيا

هزة جديدة تضرب أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ