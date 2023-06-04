طالب بتجارة المنوفية يتعرض للتنمر.. وأصدقاءه: مسعود عنده ضمور| صور

تسببت صورة نشرها الدكتور امجد عمارة عميد كلية التجارة جامعة المنوفية ، أثناء تفقده امتحانات نهاية العام الدراسي في أحدث موجة من التنمر علي صورة الطالب.

حيث انهالت التعليقات السلبية على صورة الطالب محمد مسعود أثناء أداءه الامتحان بجوار عميد الكلية.

فيما أكد أحد أصدقاءه ، أن الطالب مصاب بالضمور وملتحق بكلية التجارة وكان يؤدى امتحانات نهاية العام الدراسي، موضحا أنه معروف بين الطلبة بالاخلاق الطيبة والسمعة الحسنة.

فيما أصدر الدكتور امجد عمارة عميد كلية التجارة جامعة المنوفية اعتذارا الي الطالب عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك قائلا " أتقدم أنا الدكتور أمجد عمارة عميد كلية التجارة جامعة المنوفية بخالص الاعتذار إلى ابني وتلميذي المحترم والعبقري والمشرف محمد مسعود على ما صدر في حقه من بعض زملائه من خطأ وأدعو كل طالب ارتكب خطأ في حق زميله المحترم تلميحا أو تصريحا بقصد أو من غير قصد أن يتقدم بالاعتذار له وأرجو من ابني الحبيب محمد مسعود أن يتقبل اعتذارنا جميعا".

فيما قال الطالب محمد مسعود أنه لا يلتفت الي التعليقات السلبية فكثيرا لا يعرفون حالته الصحية، قائلا " يكفي اعتذار عميد الكلية فهو شرف لي ".

وأوضح أن كثيرا من زملاءه تواصلوا معاه وأكدوا دعمهم له فهذا يكفي ولا التفت إلي التعليقات السلبية.

اعتذار عميد كلية التجارة