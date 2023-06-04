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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يوجه بتوفير وحدة سكنية بمساكن الإيواء لأسرة دون مأوى

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية


وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية رئيس حى غرب شبين الكوم بتوفير وحدة سكنية بمساكن الإيواء لمواطن يعول اثنين من الأبناء وليس لديه مسكن ومصدر ثابت للدخل ، لتوفير حياة كريمة لهم ، فضلا عن صرف مساعدة مالية عاجلة لمساعدته على إيجار شقة لحين توفير الوحدة السكنية مراعاة لظروفه الاجتماعية والمعيشية الصعبة .

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير أوجه الدعم والرعاية للفئات الأكثر استحقاقا والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهلهم والعمل على توفير حياة كريمة لهم .


جاء ذلك خلال لقائه اليومى بعددمن المواطنين من ابناء المحافظة للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم بهدف تلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عن كاهلهم  في ضوء اللوائح والقوانين .

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وفى لفتة إنسانية ، أمر المحافظ بتوفير سيارة لاصطحاب مواطنة بناحية تتا مركز منوف إلى مستشفى الجامعة وتقدم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لها حيث تحتاج المواطنة إلى إجراء عملية توسيع القناة الشوكية وتسليك جذور الأعصاب، وكذا صرف مساعدة مالية عاجلة لها لمساعدتها على تحمل نفقات العلاج ومراعاة لظروفها الصحية والمعيشية .


كما تضمن اللقاء طلب مواطن من ذوى الهمم بناحية الشهداء يلتمس توفير فرصة عمل لمساعدته على تحمل أعباء المعيشة ، وقد وجه المحافظ مدير مديرية القوى العاملة باتخاذ اللازم تجاه مطلبه والعرض عليه بالإضافة إلى صرف مساعدة مالية عاجلة للمواطن مراعاة لظروفه ، وشكوى مواطنة بناحية شبين الكوم  تعول زوجها المريض و ثلاثة من الأبناء وتلتمس الحصول على معاش تكافل وكرامة.

 وعلى الفور وجه المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعى باتخاذ اللازم والعرض عليه كما أمر بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية للمواطنة لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة الصعبة .


وأعرب المواطنون عن سعادتهم بحرص المحافظ على التواصل معهم والاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم .


وقد كلف  المحافظ المستشار القانونى بإبداء الرأى تجاه طلب مسئول إحدى شركات النظافة المتعاقدة مع عدد من مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالمحافظة يلتمس زيادة نسبة التعاقد مراعاة لظروف الغلاء والعرض عليه  في ضوء اللوائح والقوانين. 

كما أحال المحافظ شكوى أحد العاملين بالتربية والتعليم يتضرر من استبعاده من مهام منصبه إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة لتوضيح أسباب الاستبعاد والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

 ووجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة شكوى مواطن بناحية قويسنا يتضرر من تعنت لجنة التصالحات بقويسنا ضده ، والعرض عليه .

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تكافل وكرامة توفير حياة كريمة حياة كريمة محافظ المنوفية

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