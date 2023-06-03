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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 18 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في المنوفية

حملات تموينية في
حملات تموينية في المنوفية

 تــابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية  في شن حملاتها المكبرة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز  بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية .

حيث أسفرت اليوم السبت ضبط 18 شيكارة دقيق بلدى مدعم بأحد المخابز البلدية بناحية البتانون مركز شبين الكوم ، وذلك قبل التصرف في الكمية وإعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح ، كما تم ضبط 1 طن نخالة خشنة بدون مستندات ومجهولة المصدر بمدشة لخلط وتعبئة الأعلاف الحيوانية بناحية الخطاطبة بمركز السادات ، كما تم ضبط كمية قدرها 125 لتر بنزين 80 دون موافقة الجهات الرقابية المختصة بأحد محلات تجارة الزيوت والشحوم بناحية طهواي بمركز أشمون ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

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وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه تم تحرير 171 محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، تنوعت ما بين 67 محضر مخالفات للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر ، و 104 محضر مخالفات مخابز  نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، مشيراً إلى مواصلة اللجان المشكلة مرورها الميداني واليومى على كافة منافذ ومعارض للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراجعة أسعار العارضين وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار حفاظا على حقوق المواطنين .

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات العامة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

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