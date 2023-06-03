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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية : فتح سوق السيارات الجديد مجانا أول أسبوعين

سوق السيارات في المنوفية
سوق السيارات في المنوفية

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن دخول السيارات مجانا أول أسبوعين من إفتتاح سوق السيارات الجديد واعفاؤها من كافة الرسوم ، والمقرر افتتاحه الجمعة القادمة علي طريق شبين الكوم قويسنا مدخل  قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن  ، مشيرا الي انه سيتم تنظيمه يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

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وأكد محافظ المنوفية  أن الهدف من إقامة سوق السيارات الجديد  مواجهة الأسواق العشوائية وهو ما تسعى إليه الدولة من خلال العمل على توفير أماكن حضارية يمكن من خلالها تمكين البائع والمشترى من التواجد بمكان واحد يتمتع بكافة خصائص التأمين وتوافر كافة الخدمات من الحماية المدنية والشهر العقارى والمرور والإسعاف وورش الميكانيكا وغيرها من الخدمات الحيوية لضمان سرعة إنهاء إجراءات البيع ونقل الملكية ، للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن المنوفى.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الأسواق العشوائية الشهر العقاري سوق السيارات سوق السيارات الجديد محافظ المنوفية

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