ترقب وحماس .. شاهد لاعبي الأهلي قبل مواجهة الوداد.. صور

نشر الإعلامي أحمد شوبير عدة صورمن وصول لاعبي الأهلي إلي ستاد القاهرة قبل مواجهة الوداد، بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2022-2023.

وعلق علي الصور قائلا : من وصول لاعبي الأهلي إلي ستاد القاهرة قبل مواجهة الوداد.

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مهمة إدارة مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، للحكم الإثيوبي باملاك تيسيما.

يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.