لولا تدخل الـvar .. خالد الغندور يكشف عن كارثة كادت تحدث في لقاء الأهلي والوداد

علق الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق على إلغاء ركلة جزاء لصالح النادي الأهلي أمام الوداد
ونشر الغندور عبر صفحته الرسمية فيسبوك ، “ لولا تدخل تقنية الvar لتسبب الحكم في قرار تحكيمي كارثي”.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: مصطفى شوبير
خط الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - محمد هاني - علي معلول
خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - أليو ديانج
خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو
وجاء تشكيل الوداد كالتالي:
حراسة المرمى: يوسف المطيع
خط الدفاع: أيمن العملود - أمين فرحان - أرسين زولا - يحيى عطية الله
خط الوسط: رضا الجعدي - يحيى جبران - أيمن الحسوني - جلال الداودي
خط الهجوم: زهير المترجي- سامبو