اتفرج في البيت.. 6 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي والوداد المغربي بنهائي إفريقيا

يلتقي النادي الأهلي نظيره الوداد على استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الاهلي والوداد المغربي

موعد مباراة الأهلي والوداد

تنطلق مباراة النادي الأهلي و الوداد المغربي في التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

وتنقل قنوات بي إن سبورت، المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا، مواجهة النادي الأهلي ضد الوداد المغربي بالنهائي.

كما يمكن مشاهدة مباراة النهائي بين النادي الأهلي والوداد على قنوات أون تايم سبورت ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة

كما أن هناك عدد من القنوات التي تعمل على بث المباراة ومنها:

تردد قناة ليبيا الرياضية

القمر: نايل سات

التردد: 11766.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة hd3 Arryadia المغربية TNT المفتوحة

القمر: نايل سات

التردد: 11157

معدل الاستقطاب: افقي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطا: 4\3.



تردد قناة الرياضية المغربية tnt

القمر: نايل سات

التردد: 11476 – 11513

معدل الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة الرياضية المغربية tnt

القمر: عرب سات

التردد: 12683

معدل الاستقطاب: افقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

قناة أرينا سبورت الكرواتية : ينمنكم أستقطابها على يوتلسات تردد 11512 أستطاب أفقي ترميز 30000.

الوداد المغربي

قناة etv الإثيوبية الجديدة على القمر نايل سات

تردد 11513 أستقطاب عمودي تصيح 3/4 ترميز 27500.

قناة تونس الرياضية الأرضية

هي القناة التي ستنقل المباراة على الهواء مباشراً للجماهير المتواجدة داخل الأراضي التونسية، ويمكن التقاطها على الترددات التالية “10873/10795/11658/11727” على النايل سات أستقطاب أفقي معامل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 3/4.

حكم مباراة الأهلي والوداد المغربي

وأسند مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي والوداد المغربي إلى الحكم الليبي معتز إبراهيم والتونسي هيثم قيراط حكم للفار ومصطفى غربال مساعدًا للفار.

الأهلي والوداد المغربي في صراع متكرر علي اللقب

وتعد هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد نسخة عام 2017 والتي توج بها الفريق المغربي.

وتشهد مباريات الأهلي والوداد المغربي الإثارة والمتعة، لما يملكان الفريقين لاعبين مهاريين تؤهلهم على حصد اللقب الإفريقي، حيث تقابلا الفريقين في 10 مباريات قبل نهائي المقبل.

ويتفوق الفريق الأحمر في عدد المواجهات بينهما حيث نجح في الفوز في 4 مباريات، وخسر في مباراتين وتعادل في 4 مباريات.