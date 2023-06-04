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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الأهلي vs الوداد المغربي.. أحمد نخلة: قادرون على الفوز بهدفين فى القاهرة

مباراة الأهلي والوداد
مباراة الأهلي والوداد المغربي

أكد أحمد نخلة نجم النادي الأهلي السابق أن مباراة المارد الأحمر والوداد المغربي ستكون صعبة للغاية في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي، اليوم الأحد في تمام التاسعة مساء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قال أحمد نخلة عبر تصريحات خاصة لصدى البلد: الأهلي سوف يواجه ضغطا كبيرا فى ظل غياب محمد الشناوي الحارس الأول لكن توجد البدائل الجيدة ،التي يمكن الاعتماد عليها أمام الوداد المغربي مثل على لطفي ومصطفي شوبير فى حراسة المرمي.

تابع أحمد نخلة: الوداد المغربي فريق جيد استطاع التتويج بلقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا فى ظل ظروف الجميع يعلمها وذلك يضع المارد الأحمر والجهاز الفني بشكل عام تحت الضغوط.
 

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التكتل الدفاعي سلاح الوداد المغربي أمام الأهلي 

أضاف احمد نخلة: فريق الوداد المغربي سوف يخوض لقاء الأهلي عبر الطريقة الدفاعية ولن يندفع لاعبوه الي الهجوم لكون الفريق المغربي يعلم قيمة النادي الأهلي.

استطرد: النادي الأهلي قادر على انهاء الضغوطات وتحقيق الفوز فى لقاء الليلة أمام الوداد المغربي لإزاحة الضغط عن كاهل اللاعبين فى لقاء الإياب .

وقال أيضا: يتعين على الأهلي اللعب بتوازن بين الدفاع والهجوم وأري ضرورة البدء بثنائي الدفاع محمد عبدالمنعم ومحمود متولى من أجل بناء الهجمات من الخلف .

وأشار الي ان الشق الهجومي للنادي الأهلي امام الوداد المغربي ستكون قوية للغاية فى ظل وجود الثلاثي بيرسي تاو والحلول الفردية التي يمتلكها حسين الشحات الي جانب تألق كهربا وخلقه الفرص في الآونة الأخيرة.

وأسهب قائلا: طريقة فريق الوداد المغربي سوف تعتمد على التكتل الدفاعي أمام النادي الأهلي الذي يحتاج لمواجهته الي الحلول الفردية مثل التسديد من بعيد والاختراق من العمق والاستفادة من إمكانيات بيرسي تاو فى المهارة وخلق الفرص التهديفية.

شدد احمد نخلة على ضرورة الزيادة العددية في منتصف الملعب والثلاثي حمدى فتحي وعمرو السولية وآليو ديانج الي جانب مروان عطية عليهما عبء كبير في السيطرة على منتصف الميدان أمام الوداد المغربي.

أوضح أن جماهير النادي الأهلي سوف تكون كلمة السر أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لفت الي ضرورة تحقيق النادي الأهلي الفوز على الوداد المغربي بهدفين دون رد فى مباراة الليلة لمنح المارد الأحمر أفضلية وأريحية في لقاء الإياب فى المغرب. 

وعن الأوراق الرابحة أمام الوداد المغربي قال : الأهلي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين على دكة البدلاء مثل محمد مجدى أفشة وأحمد عبدالقادر القادرين على قلب الطاولة .

واختتم احمد نخلة حديثه قائلا: يجب الحرص من جانب النادي الأهلي وعدم استقبال أي هدف أمام الوداد المغربي في لقاء الليلة وذلك عبر التوازن الدفاعي للمارد الأحمر. 

الوداد المغربي الأهلى نهائى دورى أبطال إفريقيا محمد الشناوي محمد عبدالمنعم بيرسي تاو

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