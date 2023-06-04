مشجعة مغربية: الوداد سيحقق اللقب الأفريقي للمرة الثانية على التوالي |فيديو

زوجة ناقد رياضي

أكدت سعاد محمد مشجعة مغربية، وزوجة الناقد الرياضي محمد عصام، أنها تشجع الوداد المغربي، مُعربة عن أمنياتها أن يتوج الوداد المغربي على حساب الأهلي للمرة الثانية على التوالي.

وقالت سعاد محمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، أنه عند فوز فريق الأهلى على الوداد في أي لقاء تدخل إلى غرفتها، وتصاب بالحزن.

على قلبنا زى العسل

وتابعت المشجعة المغربية، وزوجة الناقد الرياضي محمد عصام، أن “الشعب المصري الشعب الوحيد اللى ممكن يغلبنا واحنا على قلبنا زى العسل”.

