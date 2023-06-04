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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي دوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي والقنوات الناقلة

الاهلي
الاهلي

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية الي ملعب ستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة النادي الأهلي ضد الوداد المغربي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووصل النادي الأهلي إلي نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز علي الترجي التونسي بأربعة أهداف دون رد في مباراتي الذهاب والإياب في نصف النهائي بينما تأهل الوداد المغربي مستغلا التعادل الإيجابي أمام صن داونز علي أرضه في جنوب إفريقيا بعد التعادل السلبي في المغربي .

4 قنوات تنقل مباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

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موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضد الوداد المغربي فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة اليوم الأحد على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي

تذاع مباراة النادي الأهلي ضد الوداد المغربي، اليوم الأحد ، على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة قنوات “بي إن سبورت” beIN Sports HD 4  .

كما تذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت التردد الأرضي.


معلق مباراة الأهلي والوداد المغربي



اختارت شبكة قنوات “بى إن سبورت” عصام الشوالي معلقا على مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي اليوم الأحد . 

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